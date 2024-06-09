Ekonominin kalbi Kristal Kule’de atacak! Kazancın yeni merkezinde ofis satışları başladı

Gayrimenkul sektöründe bugüne kadar çok sayıda proje üreten ve binlerce metrekarelik inşaatı başarıyla tamamlayan İhlas Holding, şimdi de İstanbul’da ulaşımın kalbinde hayata geçirdiği Kristal Kule Projesi’nde ofis satışlarına başladı. Teknolojik altyapısı ve benzersiz lokasyon avantajı sunan Kristal Kule’de yüzde 15 peşin ve bankasız 36 ay vade imkânı sunuluyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - İstanbul’da son dönemde değeri hızla artan ve ofis yatırımlarının merkezi hâline gelen Beylikdüzü Tüyap Kavşağı, Kristal Kule Projesi’yle yeni bir çehreye kavuşuyor. İhlas Holding imzasıyla hayata geçirilen Kristal Kule, Tüyap Fuar Merkezinin yanı başında, benzersiz ulaşım avantajlarıyla eşsiz bir yatırım imkânı sunarken iş dünyasında kazancın kapısını aralıyor. Beylikdüzü metrobüs hattı Beykent durağının yanı başında konumlandırılan Kristal Kule, E5 cepheli ofisleriyle zemin +35 kattan meydana geliyor.

TEKNOLOJİ VE ESTETİĞİN UYUMU

İhlas Holding tarafından geliştirilen Kristal Kule, yanı başında yer alan Tüyap Fuar Merkezi, AVM’ler, eğitim kurumları ve hastanelerle değerine değer katıyor. Toplamda 307 ofisten meydana gelen projede ayrıca bütün ihtiyaçlara cevap verecek ve bölgedeki ticareti hareketlendirecek 8 dükkân bulunuyor. Yenilikçi tasarımı ve modern teknolojiyle donatılmış altyapısıyla Kristal Kule, estetik ve fonksiyonelliği tek çatı altında sunuyor.

BANKASIZ ÖDEME VE %25 İNDİRİM

3,80 metrelik tavan yüksekliğiyle ferah bir çalışma alanı sunan Kristal Kule, bay-bayan mescit, toplantı odaları, 7/24 kameralı güvenlik, resepsiyon hizmeti, kapalı ve açık otopark gibi ayrıcalıklarıyla öne çıkıyor. Her biri 107 m²lik alana sahip ve her katta 9 ofisin yer aldığı Kristal Kule’de peşin alımlarda %25 indirim yapılıyor. Ayrıca yüzde 15 peşin, bankasız 36 ay vadeli ödeme alternatifleri de müşterilerin kullanımına sunuluyor. Kristal Kule’nin 2025 yılının Haziran ayında teslim edilmesi planlanıyor.

DENİZ VE GÖL MANZARALI OFİSLER

Sürdürülebilir konsepti ve sahip olduğu son teknolojiyle iş yaşamında kazancın kapılarını aralayan Kristal Kule, E5 cepheli, Marmara Denizi ve Büyükçekmece Gölü manzarasına sahip konumuyla da eşsiz bir çalışma ortamı sağlıyor. Beylikdüzü Tüyap Kavşağı üzerindeki lokasyonuyla İstanbul Havalimanı’na kolay ulaşım imkânı sunan Kristal Kule, İstanbul’da kazancın yeni merkezi olacak.