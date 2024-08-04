Merdiven altı emlakçılar çoğaldı: Belgesiz danışmanlar sektöre zarar veriyor

Emlak danışmanlığı alanında sıkıntı yaşandığını belirten sektör temsilcileri, "Emlak danışmanlığı mesleğinin mutlaka eğitim ve yetki belgesi ile yapılması gerekiyor" diyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Birçok sektörde olduğu gibi emlak danışmanlığı alanında da nitelikli eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bu işin eğitimini almamış birçok insan, danışmanlık yaparak hem konut sektörüne hem de alıcı ve satıcıya zarar veriyor.

Eğitimsiz ve izin belgesiz çalışan yüz binlerce emlakçı kayıt dışı ekonomiye de sebebiyet veriyor. Birçoğunun ofisinde vergi levhası bile bulunmuyor. Bazı emlakçıların ise sadece sosyal medya üzerinden satış yaptığı görülüyor.

Bu sebeple sektör temsilcileri ve STK’lar emlak danışmanlığının mutlaka eğitim ile yapılması gerektiğini ifade ederek “Kiralık piyasasındaki hareketlilik insanları emlakçılığa yönlendiriyor. Elden alınan ödemeler ile milyonlarca liralık vergi kaybı yaşanıyor. Emlak danışmanlığı mesleğinin mutlaka eğitim ve yetki belgesi ile yapılması gerekiyor” diyor.