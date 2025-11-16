Ülkemizde yabancıların konut alım eğilimleri 2025 yılının ocak-ekim döneminde önemli bir değişim gösterdi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Konu ile ilgili olarak açıklanan rakamlara göre toplam konut satışları artış trendini sürdürürken, yabancılara yapılan konut satışlarında genel olarak gerileme yaşandı. Ancak bazı şehirlerde dikkat çekici artışlar da görüldü. Yabancılara konut satışının azaldığı şehirler arasında özellikle İstanbul, Antalya, Mersin, Sakarya, Yalova, Aydın ve Bursa öne çıktı.

Buna karşın, yabancıların konut alımının arttığı şehirler de oldu. Ankara ve Muğla bu açıdan dikkat çekti. Bu yılın ocak-ekim döneminde yabancılara konut satışı Ankara’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 621’e yükseldi. Muğla’da ise yabancılara yapılan satışlar yüzde 8 artışla 323’e çıktı.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası