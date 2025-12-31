ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından "Deprem sırasında ne yapılmalı?" başlıklı bir paylaşım yapılması kafaları karıştırdı. Konuyla ilgili Prof. Dr. Osman Bektaş, "ABD’nin Türkiye’deki vatandaşlarını deprem konusunda uyarması tesadüf değil." yorumunu yaptı.

Deprem konusu Türkiye'nin gündeminden düşmezken, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından 'Ne oluyor?' sorusunu sordurtan bir paylaşım yapıldı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yaptığı "Deprem sırasında ne yapılmalı?" başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Deprem sırasında eğer içerideyseniz: Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üstüne çökün.

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun. Mümkünse sağlam bir masanın altına girin.

TUTUN: Sağlam bir mobilyanın altına girdiyseniz, bir tarafına tutunun ve mobilyayla birlikte hareket etmeye hazır olun.

Yaralanmamak için olabildiğince az hareket edin. Asansör kullanmaktan kaçının. Gaz kokusu alırsanız olduğunuz yeri hemen terk edin.

Deprem sırasında eğer dışarıdaysanız:

- Binalar, elektrik hatları, ağaçlar ve sokak lambalarından uzak, açık bir alana gidin.

- Araç sürüyorsanız güvenli bir yerde sağa çekin, üst geçit ve köprülerden kaçının.

- Artçılara hazırlıklı olun – her artçıda ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN.

- Yerel yetkililerin yayımladığı talimatlara uyun.

- Yollar kullanılamayacak durumda olabilir; bu da havalimanlarına erişimi zorlaştırabilir.

- Birkaç gün boyunca korunaklı bir yere sığınmaya hazırlıklı olun.

- Beklenmedik masrafları karşılayabilmek için seyahat sigortası yaptırın.

Güncel güvenlik bildirimlerini almak için Smart Traveler Enrollment Program’a (Akıllı Yolcu Kayıt Programı - STEP) kaydolun."

OSMAN BEKTAŞ: TESADÜF DEĞİL

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımına Prof. Dr. Osman Bektaş'tan yorum geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, paylaşımın tesadüf olmadığını vurguladı. Bektaş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin Türkiye’deki vatandaşlarını deprem konusunda uyarması tesadüf değil. Science dergisinde yayımlanan İstanbul deprem tehlikesi makalesi ve ardından New York Times haberi, bilimsel risk algısını küresel ölçekte yükseltti. Bu uyarı, 'kesin deprem' değil, artan risk algısının diplomatik yansımasıdır."





