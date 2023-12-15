Fenerbahçe’nin son 16 rakibi kim oldu? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi son 16 turu muhtemel rakipleri!
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin Konferans rakibi kim oldu, belli oldu mu? | Fenerbahçe Konferans Ligi grup aşamasını lider olarak tamamlaması nedeniyle doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazandı. Peki, Fenerbahçe’nin son 16 rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri…
Fenerbahçe’nin Konferans muhtemel rakipleri kimler? Temsilcimiz Fenerbahçe Konferans Ligi’nde son 16 turuna yükseldi. Peki, rakibi ne zaman belli olacak, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
FENERBAHÇE’NİN SON 16 RAKİBİ KİM OLDU?
Fenerbahçe’nin son 16 rakibi henüz belli olmadı. Play-off maçlarının ardından tur atlayan takımlardan birisi kura çekimi sonrası Fenerbahçe’nin Konferans Ligi son 16 rakibi olacak.
FENERBAHÇE’NİN SON 16 MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe’nin muhtemel son 16 rakipleri UEFA Avrupa Ligi’nden gelenler ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup ikincileridir:
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN GELENLER
- Olimpiakos
- Ajax
- Real Betis
- Sturm Graz
- U.S. Gilloise
- Maccabi Haifa
- Servette
- Molde
UEFA KONFERANS LİGİ GRUP İKİNCİLERİ
- Slovan Bratislava
- Gent
- Dinamo Zagreb
- Bodo Glimt
- Ludogorets
- Eintracht Frankfurt
- Legia Varşova
- Ferençvaroş
FENERBAHÇE’NİN KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe’nin de katılacağı Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi 23 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.