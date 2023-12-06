İngiliz devlerinin genç yetenek Kenan Yıldız savaşı!

6 Aralık 2023 10:35 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:37

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Juventus'un Türk futbolcusu Kenan Yıldız için transfer iddiaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde adı Liverpool ile anılan genç yetenek Yıldız için bir başka Premier Lig devinin daha devrede olduğu öne sürüldü.

Kenan Yıldız'ın en ciddi alıcısının ise Arsenal olduğunu aktaran Tuttosport'un haberine göre, Arsenal ara transfer döneminde genç yeteneği transfer etmek istiyor. Henüz resmi bir teklif gelmemiş olsa da transfer söylentileri devam ediyor.

40 MLYON EURO TEKLİF

Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız için İtalyan kulübünü ikna edebilecek bir teklifin 35-40 milyon Euro'dan aşağı olmayacağı belirtiliyor. Ancak Arsenal'in bu rakamlara çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.

Haberde ayrıca, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin son 4 maçta Kenan Yıldız'a forma şansı vermediği vurgulanarak, genç futbolcunun bu durumunun devam etmesi halinde takımdan ayrılmayı düşünebileceği ifade edildi.

Öte yandan bu sezon Juventus'un A takımında 5 maça çıkan Kenan Yıldız, toplamda 36 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.