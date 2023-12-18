UEFA Avrupa Ligi kura çekimi eşleşmeleri! Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu, kiminle eşleşti? UEFA kura sonuçları!

18 Aralık 2023 15:18 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 15:21

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi eşlemeleri belli oldu! Temsilcimiz Galatasaray’ın UEFA rakibi kim oldu sorusu da yanıt buldu. İşte UEFA eşleşmeleri…

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi eşleşmeleri şu şekildedir:

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 15 Şubat 2024’te, ikinci maç ise 22 Şubat 2024’te oynanacak.

GALATASARAY’IN AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen play-off turu kura çekimi saat 15.00'te yapıldı.

İlk maçı kendi evinde oynayacak olan Sarı-kırmızılılar, Sparta Prag ile eşleşti.