Fener'in kahramanı Batsman!

21 Aralık 2023 07:32 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 07:33

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Ertelenen ve takvimi kayan Süper Lig’de lider Fenerbahçe, derbi öncesi Kayseri’ye misafir oldu. Zirveyi yarışını en yakından takip eden Kayseri, sarı lacivertlilere kelimenin tam anlamıyla kan terletse de Fenerbahçe, Galatasaray sınavı öncesi hata yapmadı. Kanarya’yı Dzeko’nun yokluğunda ligde ilk kez as olarak sahaya çıkan Batshuayi ile İrfan Can ceza sınırında olduğu için forma şansı bulan Cengiz sırtladı.

AÇILIŞ CENGİZ'DEN

Fenerbahçe, Fred ve Ferdi liderliğinde zengin hücumlar yaparken, Kayseri de hiç aşağı kalmadı. Ev sahibi de en az konuğu kadar üç puan için savaşınca ortaya ilk düdükten son düdüğe kadar izlemesi keyifli bir mücadele çıktı. Henüz 3. dakikada Fred’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batsman zoru başarıp topu auta atsa da, sarı lacivertliler 9’da Fred’in pasını çık bir dönüşle plaseleyen Cengiz’le öne geçti: 1-0.

TAM BİR DÜELLO

Sonrası ise tam bir çılgınlıktı. Fenerbahçe kaçtı, Kayseri kovaladı. 40’ta Cengiz’in pasında yakın mesafeden çok sert vuran Batshuayi farkı açtı: 2-0. Ancak Kayseri 45+4’te Kemen’le maça tutundu. Soyunma odasından hızlı dönen sarı lacivertliler 50’da Batsman’la gaza bastı: 3-1. Kayseri, 56’da Thiam (pen), 73’te Cardoso’yla dengeyi sağladı: 3-3. Son sözü 79’da penaltıyla hat-trick yapan Batshuayi söyledi.

"HASARLI BİR GALİBİYET"

Kanarya, çok zorlu bir rakipten üç puan alırken teknik direktör İsmail Kartal “Maça iyi hazırlandık. 2-0’dan sonra çok daha rahat 3’ü, 4’ü bulabilirdik. Devre biterken savunmada anlaşmazlık oldu, 2-1. İkinci yarı 3-1 yaptık, kendi basit hatalarımızdan goller yedik. Böyle basit goller yememeliyiz” dedi.

“3-3 olunca, ortam da gerildi” diyen Kartal “4-3 kazandık, galibiyet güzel. Ancak bu kadar kolay gol yememeliyiz. Üç puan aldık ama biraz hasarlı oldu. Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak” ifadesini kullandı.

CENGİZ'DEN BİR GOL, BİR ASİST

Fenerbahçe’nin ses getiren transferlerinden olan ancak sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Cengiz Ünder, Kayseri’de on birdeydi. Ylıdız isim maçı bir gol bir asistle tamamladı ve Aralık 2018’den bu yana ilk kez deplasmanda hem gol attı hem de asist yaptı. Cengiz bu sezon ayrıca ligde ilk golünü attı.

DÖRT MAÇTAN AZ CEZA ALIRSA FRED SÜPER KUPA'DA VAR

Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred, PFDK tarafından dört maç ve üzeri ceza almazsa, Süper Kupa’da oynayabilecek. Disiplin Talimatnamesine göre, direkt kırmızı kartlardan doğan cezalar dört maçın altında olursa sadece kendi kategorisinde değerlendiriliyor.