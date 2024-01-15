Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Başakşehirli futbolcu Eden Karzev kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eden Karzev kadro dışı bırakılacak mı?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel bandajına "7 Ekim ve 100" gün yazarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek vermişti. Bunun üzerine Başakşehirli futbolcu Eden Karzev'de benzer bir paylaşımda bulundu. Yaşanan olaylardan sonra Başakşehirli futbolcu Eden Karzev kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eden Karzev kadro dışı bırakılacak mı? soruları merak edildi. İşte detaylar...

    Başakşehirli futbolcu Eden Karzev kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eden Karzev kadro dışı bırakılacak mı?
    Futbol Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel bandajına "7 Ekim ve 100" gün yazarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek vermişti. Davranışından dolayı Jeheskel kadro dışı bırakıldı. Bunun üzerine Başakşehirli futbolcu Eden Karzev'de sosyal medya hesabı üzerinden "7 Ekim ve 100 gün" yazılı paylaşım yaptı. Başakşehirli futbolcu Eden Karzev kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eden Karzev kadro dışı bırakılacak mı? soruları merak ediliyor. 

    FUTBOLCU EDEN KARZEV KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

    Eden Karzev, Başahşehir futbol takımında orta saha mevkinde oynuyor. Karzev, 2000 yılında İsrail'de doğmuştur. Aslen İsraillidir. 23 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda '100 gün' ifadesinin yer aldığı bir paylaşım alıntıladı. Sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdiğini göstermiş oldu. 

    EDEN KARZEV KADRO DIŞI BIRAKILACAK MI?

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen Başakşehirli futbolcu Eden Karzev'in kadro dışı bırakıldığına dair henüz bir açıklama gelmedi. Futbolcunun takımdan gönderilmesi bekleniyor. 

    Düzenleyen:  - Futbol
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Futbol > Başakşehirli futbolcu Eden Karzev kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eden Karzev kadro dışı bırakılacak mı?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Rizespor 0 - 4 Beşiktaş maç özeti! (MAÇ SONUCU) - FutbolRizespor 0 - 4 Beşiktaş maç özeti! (MAÇ SONUCU)Kartal'ın yeni hocası Santos - FutbolKartal'ın yeni hocası SantosOlimpiyat'ta Cengiz resitali - FutbolOlimpiyat'ta Cengiz resitaliAbdülkerim Bardakcı 'İcardi yoksa ben varım' dedi - FutbolAbdülkerim Bardakcı 'İcardi yoksa ben varım' dedi(CANLI) Galatasaray - Konyaspor maçı başlıyor - Futbol(CANLI) Galatasaray - Konyaspor maçı başlıyorMETE KALKAVAN HAKEMLİĞİ Mİ BIRAKTI? Mete Kalkavan'ın TFF'deki yeni işi ne? Mete Kalkavan kimdir? - FutbolMETE KALKAVAN HAKEMLİĞİ Mİ BIRAKTI? Mete Kalkavan'ın TFF'deki yeni işi ne? Mete Kalkavan kimdir?Süper rezalet! Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmadı - FutbolSüper rezalet! Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmadıGalatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda? - FutbolGalatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda?Kartal'ın 'kahır' sezonu! Evindeki yılın son maçında da mağlup - FUTBOLKartal'ın 'kahır' sezonu! Evindeki yılın son maçında da mağlupGalatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? işte Avrupa Süper Ligi takımları - FUTBOLGalatasaray ve Fenerbahçe davet edildi mi? işte Avrupa Süper Ligi takımları
    Sonraki Haber Yükleniyor...