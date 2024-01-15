15 Ocak 2024 09:33 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 09:53

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel bandajına "7 Ekim ve 100" gün yazarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek vermişti. Davranışından dolayı Jeheskel kadro dışı bırakıldı. Bunun üzerine Başakşehirli futbolcu Eden Karzev'de sosyal medya hesabı üzerinden "7 Ekim ve 100 gün" yazılı paylaşım yaptı. Başakşehirli futbolcu Eden Karzev kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eden Karzev kadro dışı bırakılacak mı? soruları merak ediliyor.

FUTBOLCU EDEN KARZEV KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Eden Karzev, Başahşehir futbol takımında orta saha mevkinde oynuyor. Karzev, 2000 yılında İsrail'de doğmuştur. Aslen İsraillidir. 23 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda '100 gün' ifadesinin yer aldığı bir paylaşım alıntıladı. Sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdiğini göstermiş oldu.

EDEN KARZEV KADRO DIŞI BIRAKILACAK MI?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen Başakşehirli futbolcu Eden Karzev'in kadro dışı bırakıldığına dair henüz bir açıklama gelmedi. Futbolcunun takımdan gönderilmesi bekleniyor.