5 yıl önce kimse bilmiyordu, şimdi kapış kapış gidiyor! Şırdanın tanesi 3 liradan 100 liraya fırladı

Adana'ya özgü yemeklerden şırdanın değeri gün geçtikçe artıyor. Bundan 5 yıl önceye kadar günde 3 bin 500 şırdan çöpe atılırken şimdi ise kapış kapış gidiyor. Satışları Türkiye geneline yayılınca tanesi 3 TL'den satılan şırdanın fiyatı 100 TL'ye fırladı.

Adana, gastronomi alanında Türkiye'nin öncü şehirlerinden olmaya devam ediyor. Özellikle kebaplarıyla ünlü olan Adana'da pekçok özel yemek de bulunuyor. Bunlardan biri de şırdan...

Geviş getirenler grubundaki hayvanların midelerinin bağırsaktan önceki son bölümü olarak bilinen şırdanın Türkiye genelinde yaygınlaşmasının ise çok da eski bir tarihi yok. Adana'da her zama rağbet gören şırdan, bundan 5 yıl önceye kadar pek de popüler bir yemek değildi.

O dönemlerde günde ortalama 3 bin 500 şırdan çöpe dökülüyordu. Şırdanın Türkiye geneline yayılmasıyla birlikte hem rağbet hem de fiyat arttı. 5 yıl önce tane olarak 3 liradan satılan şırdan şimdilerde 100 liraya kadar çıkarak altın gibi değerlendi.

Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, şırdan fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çekerek, "Hem fazla kesimimiz yok hem de iklim nedeniyle Adana’ya hayvan gelmiyor. Olan şırdanlar diğer illere gittiği için biraz kıtlık çekiyoruz. Biz de şaşkınız böyle olmaması lazımdı. Geçtiğimiz yıllarda biz şırdanı döküyorduk ama şu an zengin yemeği oldu. Fiyattaki bu yükselişle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Önceden ortalama günlük 3 bin 500 çöpe gidiyordu. Türkiye geneline yayıldı, hatta Avrupa’dan isteyenler var" dedi.

'ŞIRDAN RESMEN ALTIN OLDU'

Şırdancı Rıfatcan Bilgin ise şırdanın fiyatının her yıl olduğu gibi bu yıl da yükselmeye devam ettiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Şırdanda her yıl olduğu gibi yükselme oluyor. Ancak bu sene fiyatlarda aşırı bir yükseliş var. Diğer illerde de satışı çoğaldığı için yükseliş aşırı oldu. Geçen yıl bu aylarda 40-45 bandında olan şırdan şu an 85 lira ancak 100 liraya satanlar da var. Çorba ve paçayı sabit tutmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar zam yapmıyoruz. Ancak şırdan fiyatı bizim elimizde olan bir şey değil. Her hayvandan bir tane çıkıyor adı üstünde sakatat ama bugün çok değerli. Resmen restoran hizmeti vermeye başladık şırdancılar olarak. Şırdan bulmakta çok sıkıntılar yaşıyoruz. Fiyatların yükselme nedeni ürünün az olmasından kaynaklanıyor. Eğer çok ucuz bir ürün olsaydı Adana’da akşam saatlerinde bitmiş olacaktı ve parası olan da erişemeyecekti. Şırdan resmen altın oldu.”

'EL YAKIYOR, CEP YAKIYOR'

Şırdan yiyen Sevhan Öksüz ise, “Fiyatlar aşırı yükseldiği için birkaç yıldır şırdan yiyemiyorduk. Uzun zaman sonra bugün ilk defa geldik. Uzun zaman sonra yiyoruz, fiyatların yükselmesi hoş değil” dedi. Ünal Öksüz ise, “El yakıyor, cep yakıyor zaten piyasanın durumu belli yapacak bir şey yok. Müşteri sayısının artması için fiyatların biraz daha makul olması gerekiyor” diye konuştu.