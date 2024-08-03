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Bodrumlu turizmcilerinden sosyal medya algısına sert tepki: "Bodrum'u karalamak haksızlıktır"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bodrumlu turizmcilerinden sosyal medya algısına sert tepki: &quot;Bodrum&#039;u karalamak haksızlıktır&quot;

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle oluşan 'Bodrum çok pahalı' algısı turizmlerin tepkisini çektim. Bodrum'daki tüm işletmelerde böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtilirken, Bodrum'a haksızlık yapıldığı belirtildi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum, sosyal medyada dolaşan 'pahalı' algısına karşı tepkilerini yükseltiyor. Turizmciler, bu iddiaların ilçeye zarar verdiğini ve Bodrum'un her bütçeye hitap eden tatil seçenekleri sunduğunu savunuyor.MGallery The Bodrum Otel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

" 'BODRUM ÇOK PAHALI' ALGISI İŞ YERLERİNE HAKSIZLIK"

Delibalta, "Bodrum'a haksızlık yapılıyor. Burada her bütçeye göre tatil imkanı var. Bodrum'u sadece pahalı göstermek diğer işletmelere büyük bir haksızlık olur." dedi.

Delibalta, otellerinin lüks segmentte yer aldığını ve misafirlerinin bu durumu bilerek geldiklerini belirterek, "Bodrum'da uygun fiyatlı oteller de var. Bu tamamen almak istediğiniz hizmete bağlıdır. Sosyal medyada oluşturulan 'Bodrum çok pahalı' algısı, Bodrum turizmine büyük zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır Delibalta, Bodrum'un hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözbebeği bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayarak, "Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır. Ekonomiye ciddi bir katkısı olan ilçeye bu haksızlık yapılmamalıdır." şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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