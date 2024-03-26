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Esenyurt'ta mahalleliyi sokağa döken patlama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Esenyurt&#039;ta mahalleliyi sokağa döken patlama

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta, altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Korkutan patlamanın ardından çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralı ya da can kaybı olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, İSKİ ekipleri tarafından İnönü Mahallesi 399 Sokak'ta yapılan altyapı çalışması sırasında bilinmeyen nedenle gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi.

Esenyurt'ta mahalleliyi sokağa döken patlama - 1. Resim

Patlamanın ardından çıkan yangında, alevler sokaktaki 5 katlı binanın bodrum ve giriş katına sıçradı.

Esenyurt'ta mahalleliyi sokağa döken patlama - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairelerde büyük çapta hasar oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta mahalleliyi sokağa döken patlama - 3. Resim

ALEVLER BİNAYA SIÇRADI

Sokak sakini Bahattin Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı yapıldığı sırada bir anda patlamanın yaşandığını belirterek, ekiplerin müdahale ettiğini ancak alevlerin binaya sıçradığını anlattı.

Esenyurt'ta mahalleliyi sokağa döken patlama - 4. Resim

Olayda yaralı ya da can kaybının olmadığını aktaran Güler, korkulu anlar yaşadıklarını ifade etti.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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