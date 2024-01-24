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    Eve zorla girdi! 12 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini ağır yaraladı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İzmir'de bir kişi tanımadığı bir eve zorla girdi. Evdeki kadını yaralayan zanlı, yardım çığlığı atan 12 yaşındaki çocuğu da bıçakla yaraladı. Çocuk hayatını kaybederken anne ağır yaralandı. Kaçan zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'in Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi, akılalmaz bir faciaya tanıklık etti. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen sebepten dolayı evin demir kapısının camını kırarak kapıyı açıp zorla içeri giren L.M., evde bulunan S. Ediz adlı kadını bıçaklayarak yaraladı.

    Olayı gören kadının 12 yaşındaki kızı Behiye Ediz ise annesinin yaralandığını görünce çığlık attı. Bu esnada kıza yönelen şahıs, elindeki bıçakla Behiye Ediz’i de yaraladı.

    Eve zorla girdi! 12 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini ağır yaraladı

    12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

    KAÇAN ZANLI ARANIYOR

    Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından çocuğun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İzmirCinayet
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