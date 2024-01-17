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    İş makinesinin çarptığı bebek hayatını kaybetti: Anne ve diğer bebek yaralı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve iki çocuğuna iş makinesi çarptı. Çocuklardan 2 yaşındaki hayatını kaybederken; 3 yaşındaki çocuk ve anne ise yaralandı.

    İş makinesinin çarptığı bebek hayatını kaybetti: Anne ve diğer bebek yaralı
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Ceylan Ş. (29) ve 2 çocuğuna Sinan S. idaresindeki iş makinesi çarptı.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 yaşındaki Elis Ada Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Yaralanan Ceylan Ş. ile çocuğu 3 yaşındaki Gülbeyaz Ş., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elis Ada Ş'nin cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına aldı.

    Öte yandan, yaralı çocuk ile hamile olduğu belirtilen Ceylan Ş'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Güncel > İş makinesinin çarptığı bebek hayatını kaybetti: Anne ve diğer bebek yaralı
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