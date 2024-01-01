Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul'da şaşırtan pazartesi! Yollar boş kaldı

    Trafik sorunuyla meşhur olan İstanbul'da haftanın ilk gününde alışılmadık bir manzara ortaya çıktı. Yılbaşı tatili nedeniyle otoyollar, caddeler boş kaldı, trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

    İstanbul&#039;da şaşırtan pazartesi! Yollar boş kaldı
    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Haftanın ilk gününde megakent İstanbul' da alışılmadık bir manzara vardı. 

    2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı görüldü.

    İstanbul'da şaşırtan pazartesi! Yollar boş kaldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  trafik verilerine göre saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü. 

    İstanbul'da şaşırtan pazartesi! Yollar boş kaldı

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    IbbIstanbulTrafik
    Haberler > Güncel > İstanbul'da şaşırtan pazartesi! Yollar boş kaldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    DEAŞ'lı terörist Halep'te kıskıvrak - GüncelDEAŞ'lı terörist Halep'te kıskıvrakKurye gibi gelip ev sahibine dehşeti yaşattılar! - GüncelKurye gibi gelip ev sahibine dehşeti yaşattılar!Kandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem - GüncelKandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan depremArtvin-Ardahan kara yolunda korkutan anlar - GüncelArtvin-Ardahan kara yolunda korkutan anlarPençe-Kilit'te 2 terörist daha etkisiz - GüncelPençe-Kilit'te 2 terörist daha etkisizİnsan kaçakçıları 'Kalkan'a takıldı: 20 ilde eş zamanlı baskın - Güncelİnsan kaçakçıları 'Kalkan'a takıldı: 20 ilde eş zamanlı baskın150 milyon liralık 'çiftçi' dolandırıcılığı - Güncel150 milyon liralık 'çiftçi' dolandırıcılığıBasın Ekspres yolunu kilitleyen zincirleme kaza - GüncelBasın Ekspres yolunu kilitleyen zincirleme kazaErdoğan'ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı! 'Bizim için şereflerin en büyüğü' - GüncelErdoğan'ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı! 'Bizim için şereflerin en büyüğü'Karakolda polise kafa atıp kaçtı! - GüncelKarakolda polise kafa atıp kaçtı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...