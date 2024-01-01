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İstanbul'da şaşırtan pazartesi! Yollar boş kaldı
Trafik sorunuyla meşhur olan İstanbul'da haftanın ilk gününde alışılmadık bir manzara ortaya çıktı. Yılbaşı tatili nedeniyle otoyollar, caddeler boş kaldı, trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.
Haftanın ilk gününde megakent İstanbul' da alışılmadık bir manzara vardı.
2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar