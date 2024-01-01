İstanbul'da şaşırtan pazartesi! Yollar boş kaldı

1 Ocak 2024 10:13 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 10:14

Haftanın ilk gününde megakent İstanbul' da alışılmadık bir manzara vardı.

2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.