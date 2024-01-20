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    İznik Gölü'ndeki kayaya yansıyan figür şaşkınlık yarattı: Paylaşım rekorları kırıyor

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İznik'te göl kıyısındaki Müşküle Kayası’nın suya yansıyan görüntüsünde beliren figürler hem şaşkınlık yarattı hem de ilgi çekti. Kurukafa, aslan ve maymuna benzetilen figürler sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

    İznik Gölü&#039;ndeki kayaya yansıyan figür şaşkınlık yarattı: Paylaşım rekorları kırıyor
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’nın İznik ilçesi Müşküle Köyü’nde oturan İbrahim Tektaş, İznik Gölü kıyısında bulunan ve bölgede Sarı Kaya olarak da adlandırılan adaya benzeyen kayanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

    İznik Gölü'ndeki kayaya yansıyan figür şaşkınlık yarattı: Paylaşım rekorları kırıyor

    İlk bakışta kaya ve suya yansıyan görüntüsü olarak anlaşılan fotoğraf, takipçilerin yorumlarıyla farklı anlamlar kazanarak hızla sosyal medyada yayıldı.

    İznik Gölü'ndeki kayaya yansıyan figür şaşkınlık yarattı: Paylaşım rekorları kırıyor

    Fotoğraf 90 derece sola çevrildiğinde ortasında büyük bir kurukafa onun içinde de yeleli aslan ve gözlük takmış bir maymun figürleri de ortaya çıkıyor.                            

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Güncel > İznik Gölü'ndeki kayaya yansıyan figür şaşkınlık yarattı: Paylaşım rekorları kırıyor
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