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    Kayseri'de korkutan deprem | Son depremler

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AFAD verilerine göre Kayseri'de saat 09.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yahyalı ilçesi olan deprem 18.98 kilometre derinlikte gerçekleşti. Korkutan deprem Adana, Niğde gibi çevre illerde de hissedildi.

    Kayseri&#039;de korkutan deprem | Son depremler
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    Deprem, yerin yaklaşık 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

    Adana, Niğde, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

    Kayseri'de korkutan deprem | Son depremler

    KANDİLLİ 'ADANA' DEDİ

    Kandilli Rasathanesi de depremin Adana'da gerçekleştiğini duyurdu. Kandillli'ye göre merkez üssü Aladağ ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ,se 1.3 kilometre.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KayseriDepremKandilli
    Haberler > Güncel > Kayseri'de korkutan deprem | Son depremler
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