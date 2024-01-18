Kayseri'de korkutan deprem | Son depremler

18 Ocak 2024 09:16 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 09:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Adana, Niğde, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

KANDİLLİ 'ADANA' DEDİ

Kandilli Rasathanesi de depremin Adana'da gerçekleştiğini duyurdu. Kandillli'ye göre merkez üssü Aladağ ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ,se 1.3 kilometre.