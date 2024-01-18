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Kayseri'de korkutan deprem | Son depremler
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Seda Çakır
AFAD verilerine göre Kayseri'de saat 09.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yahyalı ilçesi olan deprem 18.98 kilometre derinlikte gerçekleşti. Korkutan deprem Adana, Niğde gibi çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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Deprem, yerin yaklaşık 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Adana, Niğde, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.
KANDİLLİ 'ADANA' DEDİ
Kandilli Rasathanesi de depremin Adana'da gerçekleştiğini duyurdu. Kandillli'ye göre merkez üssü Aladağ ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ,se 1.3 kilometre.
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Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi