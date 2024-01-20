Sahte internet sitesi kullanılan kapora dolandırıcılığında 5 tutuklama
Manisa'da 5 şüpheli sahte internet sitesi kurarak vatanşları kapora alarak dolandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu 3'ü İstanbul'da yakalanan 2'sinin de cezaevinde olduğu tespit edilen şahıslar tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; 5 şüphelinin kurdukları phising (sahte) bir otomobil satış sitesi üzerinden araç almak isteyen şahısları yönlendirerek kapora dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.
Şahıslar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda; 2 adet paravan şirket ve H.Y. (1999), A.H.B. (2000), H.B. (1999), M.A. (1977), M.A.Ş. (2001) isimli 5 şüpheli şahıs tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Şüphelilerden 2 şahsın ceza evinde olduğu anlaşılırken, diğer 3 şüpheli şahıs 17 Ocak tarihinde İstanbul ilinde yakalanarak Manisa'ya getirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından 19 Ocak'ta sevk edildikleri adli makamlarca 3 şüpheli şahıs ile cezaevinde bulunan ve ifadeleri SEGBİS ile alınan 2 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs tutuklandı.