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    Sahte internet sitesi kullanılan kapora dolandırıcılığında 5 tutuklama

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Manisa'da 5 şüpheli sahte internet sitesi kurarak vatanşları kapora alarak dolandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu 3'ü İstanbul'da yakalanan 2'sinin de cezaevinde olduğu tespit edilen şahıslar tutuklandı.

    Sahte internet sitesi kullanılan kapora dolandırıcılığında 5 tutuklama
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; 5 şüphelinin kurdukları phising (sahte) bir otomobil satış sitesi üzerinden araç almak isteyen şahısları yönlendirerek kapora dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.

    Şahıslar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda; 2 adet paravan şirket ve H.Y. (1999), A.H.B. (2000), H.B. (1999), M.A. (1977), M.A.Ş. (2001) isimli 5 şüpheli şahıs tespit edildi.

    TUTUKLANDILAR

    Şüphelilerden 2 şahsın ceza evinde olduğu anlaşılırken, diğer 3 şüpheli şahıs 17 Ocak tarihinde İstanbul ilinde yakalanarak Manisa'ya getirildi.

    Emniyetteki sorgularının ardından 19 Ocak'ta sevk edildikleri adli makamlarca 3 şüpheli şahıs ile cezaevinde bulunan ve ifadeleri SEGBİS ile alınan 2 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs tutuklandı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DolandırıcılıkManisa
    Haberler > Güncel > Sahte internet sitesi kullanılan kapora dolandırıcılığında 5 tutuklama
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