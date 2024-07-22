Samsun'da eşiyle tartışan kişi baltayla eve girmeye çalışırken yakalandı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı
Samsun'da yaşayan Ö.A. eşi E.A ile tartıştı. Tekkeköy'deki evlerine girmek için baltayla evin kapısını kırmaya çalışan öfkeli koca Ö.A. gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde baltayla evinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, Ö.A. tartıştığı karısı E.A. ile 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşadıkları ikametin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.
ÇATIDAN İNDİRİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören Ö.A, apartmanın çatısına çıktı.
İkna sonucu çatıdan indirilen Ö.A. gözaltına alındı.
Bu sırada babası Ö.A'ya bıçakla saldırmaya çalışan oğlu M.A'yı da polis ekipleri gözaltına aldı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı