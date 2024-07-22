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Samsun'da eşiyle tartışan kişi baltayla eve girmeye çalışırken yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, Tekkeköy, Ev, Haber

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'da yaşayan Ö.A. eşi E.A ile tartıştı. Tekkeköy'deki evlerine girmek için baltayla evin kapısını kırmaya çalışan öfkeli koca Ö.A. gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde baltayla evinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Ö.A. tartıştığı karısı E.A. ile 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşadıkları ikametin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

Samsun'da eşiyle tartışan kişi baltayla eve girmeye çalışırken yakalandı - 1. Resim

ÇATIDAN İNDİRİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören Ö.A, apartmanın çatısına çıktı.

İkna sonucu çatıdan indirilen Ö.A. gözaltına alındı.

Samsun'da eşiyle tartışan kişi baltayla eve girmeye çalışırken yakalandı - 2. Resim

Bu sırada babası Ö.A'ya bıçakla saldırmaya çalışan oğlu M.A'yı da polis ekipleri gözaltına aldı.

Samsun'da eşiyle tartışan kişi baltayla eve girmeye çalışırken yakalandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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