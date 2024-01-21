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    Şişli'de otomobil kontrolden çıkıp Kanyon AVM'ye daldı: 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Şişli’de Kanyon AVM’nin otoparkında kontrolden çıkan otomobil, cam kapıyı kırıp yürüyen merdivene daldı. Kazada 1 kadın ve 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. Dehşet anları kameralara yansıdı.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şişli Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kanyon AVM'nin katlı otoparkında aracı ile seyir halinde olan sürücü İ.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivenlere daldı.

    Otomobil, o esnada merdivenlerden aşağıya inen S.Ö. isimli kadın ve 8 yaşındaki oğlu K.Ö.’ye çarptı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

    ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Olayın ardından ihbar üzerine alışveriş merkezine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası kadını ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. K.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Öte yandan sürücü ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücünün, ifade işlemleri sonrası "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KazaŞişli
    Haberler > Güncel > Şişli'de otomobil kontrolden çıkıp Kanyon AVM'ye daldı: 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var
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