Şişli'de otomobil kontrolden çıkıp Kanyon AVM'ye daldı: 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var

21 Ocak 2024 10:38 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 10:45

Şişli Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kanyon AVM'nin katlı otoparkında aracı ile seyir halinde olan sürücü İ.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivenlere daldı.

Otomobil, o esnada merdivenlerden aşağıya inen S.Ö. isimli kadın ve 8 yaşındaki oğlu K.Ö.’ye çarptı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olayın ardından ihbar üzerine alışveriş merkezine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası kadını ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. K.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan sürücü ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücünün, ifade işlemleri sonrası "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.