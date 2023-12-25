25 Aralık 2023 14:54 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 15:31

Meteoroloji sayfası Hava Forum’dan yeni bir uyarı geldi. Yeni yıl öncesi kar bekleniyordu ancak sıcak hava dalgası yurda geliyor. Afrika üzerinden gelip 2 gün boyunca devam edecek. Şimdiden önleminizi alın.

UZMANLARDAN TÜRKİYE İÇİN YENİ UYARI

Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda da Salı ve Çarşamba dahil olmak üzere sıcaklıkların bu hafta boyunca etkili olacağı ifade edildi.

AFRİKA ÜZERİNDEN GELİYOR! ÇARŞAMBA’YA KADAR DEVAM EDECEK

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Pazartesi gününden itibaren Afrika üzerinden yurdumuza ılık hava geliyor. Yüksek basınç devreye gjrecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. "

YILBAŞI GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir. İstanbul'da hafta başından çarşamba gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak.