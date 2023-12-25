Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Uzmanlardan Türkiye için korkutan uyarı! Afrika üzerinden geliyor, Salı başlayıp 2 gün boyunca devam edecek

    Yeni yıl öncesi güncel hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yılbaşı öncesi meteoroloji sitesi Hava Forum’dan bir son dakika uyarısı geldi. Uzmanlardan Türkiye için korkutan uyarı. Afrika üzerinden geliyor, Salı günü başlayıp Çarşamba akşamına kadar devam edecek.

    Uzmanlardan Türkiye için korkutan uyarı! Afrika üzerinden geliyor, Salı başlayıp 2 gün boyunca devam edecek
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji sayfası Hava Forum’dan yeni bir uyarı geldi. Yeni yıl öncesi kar bekleniyordu ancak sıcak hava dalgası yurda geliyor. Afrika üzerinden gelip 2 gün boyunca devam edecek. Şimdiden önleminizi alın. 

    UZMANLARDAN TÜRKİYE İÇİN YENİ UYARI 

    Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda da Salı ve Çarşamba dahil olmak üzere sıcaklıkların bu hafta boyunca etkili olacağı ifade edildi.  

    AFRİKA ÜZERİNDEN GELİYOR! ÇARŞAMBA’YA KADAR DEVAM EDECEK 

    Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

    "Pazartesi gününden itibaren Afrika üzerinden yurdumuza ılık hava geliyor. Yüksek basınç devreye gjrecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. " 

    YILBAŞI GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?

    Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir. İstanbul'da hafta başından çarşamba gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak.

     

     

    Türkiye Gazetesi / Burak Akdoğan - Güncel
    Hava DurumuIstanbulGüncel Haber
    Haberler > Güncel > Uzmanlardan Türkiye için korkutan uyarı! Afrika üzerinden geliyor, Salı başlayıp 2 gün boyunca devam edecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...