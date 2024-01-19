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    Vinç zinciri kopunca 10'uncu kattan düşerek ölmüşlerdi: Vinç sahibi ve operatör tutuklandı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 işçinin, reklam tabelası asmak için vinçle çıktıkları binanın 10'uncu katından zincirin kopması sonucu düşerek ölümüne ilişkin vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y, tutuklandı

    Vinç zinciri kopunca 10&#039;uncu kattan düşerek ölmüşlerdi: Vinç sahibi ve operatör tutuklandı
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 işçi plazaya reklam tabelası asmak için bir plazanın 10'uncu katına vinçle çıktı. İşçiler vincin zincirinin kopması sonucu hayatını kaybetti. 

    Gözaltına alınan vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    NE OLMUŞTU?

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam ajansı çalışan Halil Gül ve Hüsnü Akan, Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazaya reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinçle çıkmıştı. Bu sırada vinç zinciri belirlenemeyen bir nedenle koptu. İşçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düşmüştü.

    Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

    Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İzmir
    Haberler > Güncel > Vinç zinciri kopunca 10'uncu kattan düşerek ölmüşlerdi: Vinç sahibi ve operatör tutuklandı
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