Vinç zinciri kopunca 10'uncu kattan düşerek ölmüşlerdi: Vinç sahibi ve operatör tutuklandı

19 Ocak 2024 14:50 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 14:55

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 işçi plazaya reklam tabelası asmak için bir plazanın 10'uncu katına vinçle çıktı. İşçiler vincin zincirinin kopması sonucu hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam ajansı çalışan Halil Gül ve Hüsnü Akan, Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazaya reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinçle çıkmıştı. Bu sırada vinç zinciri belirlenemeyen bir nedenle koptu. İşçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düşmüştü.

Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.