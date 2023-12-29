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    Yeni bir depremin habercisi mi? Hatay'da deprem bölgesinden çıktı, rengi simsiyah...

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Hatay'da deprem sonrası oluşan obruklar endişe yaratmaya devam ederken bu sefer de obruklardan çıkan sıvı herkesi şaşırttı. Paniğe neden olan siyah renkli sıvıyı kimi mazota benzetirken kimi de 'Yeni bir depremin habercisi mi?' diye endişe ediyor. 

    Yeni bir depremin habercisi mi? Hatay&#039;da deprem bölgesinden çıktı, rengi simsiyah...
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hatay, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde en ağır yıkımı yaşayan illerden biriydi. Neredeyse yerle bir olan Hatay'da deprem sonrası zaman zaman obruk oluşumları gerçekleşiyor. Hassa ilçesindeki Katranlık Mahallesi de obruk oluşumlarının sıklıkla görüldüğü noktalardan birisi durumunda.

    OBRUKLARDAN ÇIKAN SIVI NE?

    Katranlık Mahallesi’nde oluşan obruklardan zaman zaman çıkan sıvı madde ise bölge halkını meraklandırdı. 

    Yeni bir depremin habercisi mi? Hatay'da deprem bölgesinden çıktı, rengi simsiyah...

    Kimi vatandaş 1 ay boyunca simsiyah aktığı belirtilen ve yanık kokan sıvıyı mazota benzetirken kimi de 'Yeni bir depremin habercisi mi?' diye endişe ediyor.

    Yeni bir depremin habercisi mi? Hatay'da deprem bölgesinden çıktı, rengi simsiyah...

    Katranlık Mahallesi Muhtarı Hidayet Solak, obruk içerisinden çıkan suyun renginin siyah olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

    “Bu obruklar depremden sonra oluştu. Deprem günü aşağıda açılmıştı, bu şekilde. Obruktan bir su çıktı, yaklaşık 1 ay simsiyah aktı su. Aynen mazot renginde aktı su. Sonra baktık suya yanıksı bir koku var. Dokunduğun zaman elin yağlı gibi oluyordu. O su yaklaşık bir buçuk ay simsiyah aktı. Burada 20 gün oldu, oluşalı. Aynı şekilde yukarıda 2 tane ve burada açıldı onlar da yeni açıldı. Bu şekilde obruk oluştu ve 3 tane daha var."

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HatayDeprem
    Haberler > Güncel > Yeni bir depremin habercisi mi? Hatay'da deprem bölgesinden çıktı, rengi simsiyah...
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