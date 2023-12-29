Yeni bir depremin habercisi mi? Hatay'da deprem bölgesinden çıktı, rengi simsiyah...

29 Aralık 2023 11:30 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 11:45

Hatay, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde en ağır yıkımı yaşayan illerden biriydi. Neredeyse yerle bir olan Hatay'da deprem sonrası zaman zaman obruk oluşumları gerçekleşiyor. Hassa ilçesindeki Katranlık Mahallesi de obruk oluşumlarının sıklıkla görüldüğü noktalardan birisi durumunda.

OBRUKLARDAN ÇIKAN SIVI NE?

Katranlık Mahallesi’nde oluşan obruklardan zaman zaman çıkan sıvı madde ise bölge halkını meraklandırdı.

Kimi vatandaş 1 ay boyunca simsiyah aktığı belirtilen ve yanık kokan sıvıyı mazota benzetirken kimi de 'Yeni bir depremin habercisi mi?' diye endişe ediyor.

Katranlık Mahallesi Muhtarı Hidayet Solak, obruk içerisinden çıkan suyun renginin siyah olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu obruklar depremden sonra oluştu. Deprem günü aşağıda açılmıştı, bu şekilde. Obruktan bir su çıktı, yaklaşık 1 ay simsiyah aktı su. Aynen mazot renginde aktı su. Sonra baktık suya yanıksı bir koku var. Dokunduğun zaman elin yağlı gibi oluyordu. O su yaklaşık bir buçuk ay simsiyah aktı. Burada 20 gün oldu, oluşalı. Aynı şekilde yukarıda 2 tane ve burada açıldı onlar da yeni açıldı. Bu şekilde obruk oluştu ve 3 tane daha var."