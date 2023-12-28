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    Hatay'ın milyon dolarlık yatırımı yıkılıyor

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasar alan alışveriş merkezinin yıkımına başlandı. 10 sene önce 150 milyon dolar maliyetle inşa edilen devasa AVM'nin blok blok yıkılacağı kaydedildi.

    Hatay&#039;ın milyon dolarlık yatırımı yıkılıyor
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hatay, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle yerle bir oldu. Kentin silüeti büyük oranda değişti, binlerce yapı ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. 

    Antakya ilçesindeki Haraparası Mahallesi'nde 2013 yılında 150 milyon dolar maliyetle inşa edilen alışveriş merkezi de ağır hasar alan yapılardan biri. Enkazın büyük bölümünün kaldırıldığı Antakya'da AVM’nin de yıkımına başlandı. Devasa AVM'nin blok blok yıkılacağı öğrenildi.

    Hatay'ın milyon dolarlık yatırımı yıkılıyor

    'TÜM DOSTLUKLARIMIZ, HATIRALARIMIZ BURADAYDI'

    Yıkımı gerçekleştirilen AVM’nin geçtiğimiz yıl başında cıvıl cıvıl olduğuna dikkat çeken Efe Arıkoğlu, “Burası kentimizin en yeni yapılan alışveriş merkeziydi. Buranın yıkıldığını gördüğümde içim kötü oldu" diyerek şöyle devam etti:

    "Tüm dostluklarımız, hatıralarımız ve arkadaşlıklarımız buradaydı. Çünkü bizim şehrimiz aşırı büyük bir yer değil; bir Saray Caddemiz vardı bir de burası vardı. Biz daha çok burada sosyalleşiyorduk. Burası gidince çok kötü oldu. İçim burkuldu, tüylerim diken diken oldu. Yılbaşında sürekli bir tane ağaç olurdu, süslenirdi ve buralar cıvıl cıvıl olurdu. Şu an hiçbir şey yok."

    Hatay'ın milyon dolarlık yatırımı yıkılıyor

    'BU ANI GÖRMEK ÇOK ACI'

    Esen Doksöz ise "Alışveriş merkezimiz bütün gençlerin takıldığı yerdi. Herkesin merkeziydi, yıkılıyor. Çok acı bir şey, özellikle izlemeye geldik. Bu anı görmek çok kötü. Buraya hem alışverişe hem de oturmaya geliyorduk. Antakya’nın yarısı bu alışveriş merkeziydi” şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HatayKahramanmaraşDeprem
    Haberler > Güncel > Hatay'ın milyon dolarlık yatırımı yıkılıyor
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