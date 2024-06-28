1 Mayıs soruşturmasında sıcak gelişme! 11 kişi daha tahliye edildi, ilk duruşma tarihi belli oldu

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında polise saldırdıkları gerekçesiyle tutuklananlardan 11'i daha tahliye edildi. Haklarında dava açılanlar ise, 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Aralarında sosyal medya fenomeni de var! 1 Mayıs olaylarında 30 kişiye 510 yıla kadar hapis cezası talebi

Aralarında sosyal medya fenomeni de var! 1 Mayıs olaylarında 30 kişiye 510 yıla kadar hapis cezası talebi

İstanbul'da olaylı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında polise saldıran 30 kişi tutuklanmış, haklarında soruşturma başlatılmıştı. 21 Haziran'da 6 kişinin tahliye edilmesinin ardından bugün 11 kişi hakkında daha tahliye kararı verildi. Haklarında dava açılanların ise ilk kez hakim karşısına çıkacağı gün belli oldu.

11 KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ

1 Mayıs soruşturması kapsamında tutuklananlardan 11'i, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Haklarında iddianame hazırlanarak dava açılan kalan tutuklular ise 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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NE OLMUŞTU?

1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında gruplar halinde ayrı soruşturmalar başlatılmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 29 Mayıs'ta 30 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Soruşturmalardan biri ise 5 Haziran'da tamamlanmış, 12 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.