23 milyon euroluk miras yalanı: 6 kişiye 230’ar yıl hapis istemi

12 Aralık 2023 14:36 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 14:41

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da miras yalanıyla dolandırıcılık davasında 6 sanık için 230'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aile mirasından faydalanabilmek için Türkiye’ye yabancı yatırımcı getirmesi gerektiği yalanıyla kandırdıkları mağdurları yaklaşık 23 milyon euro dolandırdıran 18 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada 6 sanığın bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 92’şer yıldan 230’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

MİRAS ALABİLMEK İÇİN YATIRIMCI YALANI

Duruşmada, sanıklardan Ayhan Yetim'in kendisini Katar uyruklu Ammar Behzat Ekber olarak tanıtıp, ailesinden kalan yüklü bir mirasın Türkiye'deki bir bankada bulunduğunu ve bu parayı alabilmek için yatırımcı getirmesi gerektiği yalanını kullandığı belirtildi. Yetim, müştekilere, miras vergilerini ödemek için Türkiye'ye yatırım yapmaları halinde muafiyet sağlanacağını iddia etti. Ancak sözde kredi için yüzde 7,2 oranında masraf talep edildiği ortaya çıktı.

SAHTE PROJELERLE YATIRIM YAPMAYA İKNA EDİLMİŞLER

Mütalaada, sanıkların müştekileri ikna etmek için sahte belgeler ve hesap özetleri düzenlediği, Almanca ve İngilizce bilen sanıkların sahte projelerle Türkiye'ye yatırım yapmaya ikna ettiği belirtildi. Ayrıca, lüks mekanlarda kalarak gösterişli bir yaşam tarzıyla güven oluşturmaya çalıştıkları vurgulandı.

Mütalaada, müştekilerin 21 milyon 41 bin 358 euro gönderdiği, ancak paraların sanıkların hesaplarına aktarıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, sahte bir polis baskını kurgusuyla mağdurları korkutarak Almanya'ya dönmelerini sağladıkları ifade edildi.

92'ŞER YILDAN 230'AR YIL HAPİS

Sanıkların bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçundan 92'şer yıldan 230'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, diğer suçlardan beraatleri istendi. Duruşma, savunmaların hazırlanması için ertelendi. İddianamede yer alan suçlamalar arasında dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlar bulunuyor. Sanıkların ceza talepleri doğrultusunda 6 yıl 3 ay ila 45 yıl 6 ay arasında hapisle cezalandırılmaları bekleniyor.