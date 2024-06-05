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1 ton 300 kilogram ağırlığındaki kurbanlık Fıstık için istenen fiyat belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
1 ton 300 kilogram ağırlığındaki kurbanlık Fıstık için istenen fiyat belli oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban pazarlarında yoğunluk artarken, Gaziantep'teki Fıstık isimli boğa bölgenin en çok ilgi çeken büyükbaşı oldu. 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki Fıstık için istenen rakam da ortaya çıktı.

Gaziantep'te 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki "Fıstık" isimli boğa kurbanlık olarak satışa sunuldu. Oğuzeli ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışan veteriner teknikeri Mehmet Can Bartık'ın yetiştirdiği 3,5 yaşındaki "Fıstık", alıcısını bekliyor.

Mehmet Can Bartık, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla satışa çıkardıkları "Fıstık"ın bölgenin en çok ilgi gören hayvanlarından birisi olduğunu söyledi.

İşletmelerinde 200 civarında hayvanın bulunduğunu, diğer hayvanların günde ortalama 12, "Fıstık"ın ise 15-16 kilogram yem yediğini dile getiren Bartık, "Fıstık sağlıklı, tüm aşıları tam, kurbanlık bir hayvan. Zaman zaman hırçınlaştığı oluyor ama onların da psikolojik durumları oluyor. Hava sıcaklıkları onları da etkiliyor." dedi.

Veteriner teknikeri Bartık, "Adı Fıstık, kendi rengi de tam uyuyor ve fıstık gibi bir hayvan. 350 bin lira istiyoruz. Gelip bakanlar oldu, dönüş yapacaklar. Bölgenin en talep edilen boğalarından birisi zaten." şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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