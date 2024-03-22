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1 yıl sonra ortaya çıktı! '6 Şubat' Fırat Nehri üzerindeki en büyük mağarayı da vurmuş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili vuran 2 büyük deprem, Fırat Nehri üzerindeki en büyük mağaranın da kısmen çökmesine neden oldu. Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Kızılin köyünün altında bulunan mağaradaki çökme aylar sonra ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 2 büyük deprem 11 ili etkiledi, on binlerce bina yıkıldı, 50 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 

Adıyaman'da, Fırat Nehri üzerinde bulunan mağaraların en büyüğü olan ve Kızılin köyünün ismini aldığı ‘Kızıl İn’ mağarasının 6 Şubat depremlerinde kısmen çöktüğü görüldü.

1 yıl sonra ortaya çıktı! '6 Şubat' Fırat Nehri üzerindeki en büyük mağarayı da vurmuş - 1. Resim

2007 yılında Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ile Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen Kızıl İn Mağarası’nın tavanında yer yer çökmeler meydana geldi.

BÖLGENİN EN BÜYÜK MAĞARASI

Nehir kenarında bulunan ve köyün altına doğru yaklaşık 70-80 metre kadar ilerleyen mağara bölgenin en büyük mağarası olarak biliniyor.

1 yıl sonra ortaya çıktı! '6 Şubat' Fırat Nehri üzerindeki en büyük mağarayı da vurmuş - 2. Resim

Fırat Nehrinin kıyısında bulunan Gümüşkaya Köyü Muhtarı Hasan Ünlü, "6 Şubat depreminde bu mağara yıkıldı. Mağaranın içindeki bazı bölgelerde çökme meydana geldi. Bölgenin en uzun ve en büyük mağarasıdır. Burası bir 'in’dir. Kızılin köyünün ismi bu 'in’den gelmektedir" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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