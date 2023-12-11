11-12 Aralık Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

11 Aralık 2023 16:36 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:37

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara ASKİ su kesintisi 12 Aralık! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 11-12 ARALIK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.12.2023 15:45:00

Tamir Tarihi: 11.12.2023 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM OSB MAHALLESİ 1259 SOKAK İÇERİSİNDE Ø125 MM ÇAPINDAKİ ÇELİK İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: OSTİM OSB 1259 SOKAK VE CİVARI.

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.