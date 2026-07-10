Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonları aracılığıyla kara para aklanmasına ilişkin soruşturmada 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Yaklaşık 40 milyarlık para trafiğinin olduğu sistemde paraların "M80" isimli altyapı üzerinden takip edildiği belirlendi. Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve çeşitli suçlarından elde edilen gelirlerin profesyonel bir aklama sistemiyle aklandığı tespit edildi. Türkiye genelinde 1112 iddianame hazırlandı. İşte adım adım Kapalıçarşı soruşturmasına dair detaylar…

Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik Kapalıçarşı soruşturmasında 36'sı firari, 134'ü tutuklu toplam 504 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlenmişti. 4 operasyonda Kapalıçarşı'da 8 ana şirketin kurduğu 93 paravan şirket aracılığıyla 9 milyar lira kara para aklandığı ortaya çıkmıştı. 4. operasyonda, 76 şüpheli gözaltına alınmış, 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza da el konulmuştu.

1112 iddianame, binlerce mağdur! Kapalıçarşı'da "M80" ile 40 milyarlık para trafiği, kara para sistemi nasıl işledi?

ÖRGÜT LİDERLERİ İFŞA OLDU

Başsavcılığın iddianamesinde, şüphelilerden firari Türker Ak'ın suç örgütü elebaşı, tutuklu şüpheli Murat Dönmezoğlu'nun ise örgüt yöneticisi olduğu belirtildi. 2 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15'er yıldan 34'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Forex yatırım dolandırıcılığı faaliyetleri çerçevesinde Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu'nun elebaşılığını yaptığı örgütün, suç gelirlerini akladığına dair Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) tespitleri doğrultusunda daha önce İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığına dikkati çekildi.

1112 iddianame, binlerce mağdur! Kapalıçarşı'da "M80" ile 40 milyarlık para trafiği, kara para sistemi nasıl işledi?

PROFESYONEL AKLAMA SİSTEMİ

İddianamede MASAK raporuna göre suçun münferit organizasyon olmadığı aktarıldı. Türkiye genelinde işlenen Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin profesyonel bir aklama sistemi vasıtasıyla finansal sisteme dahil edildiğinin belirlendiği vurgulandı.

1112 iddianame, binlerce mağdur! Kapalıçarşı'da "M80" ile 40 milyarlık para trafiği, kara para sistemi nasıl işledi?

TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

İddianamede, MASAK raporunda, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonları aracılığıyla aklandığının açık şekilde ortaya konulması üzerine, daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Faik Özbey ve Venüs Döviz yetkilileri yönünden verilen takipsizlik kararının kaldırılarak soruşturmaya devam edildiği kaydedildi.

1112 iddianame, binlerce mağdur! Kapalıçarşı'da "M80" ile 40 milyarlık para trafiği, kara para sistemi nasıl işledi?

1112 İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede bu dolandırıcılık yöntemine ilişkin Türkiye genelinde başsavcılıklar tarafından 1112 iddianame hazırlandığı belirtildi. İddianamede, "Burada izahı gerçekleştirilen tek bir örneğin işlendiği yöntemle binlerce kişinin mağdur/müşteki konumunda dolandırıldığı görülecektir” denildi.

1112 iddianame, binlerce mağdur! Kapalıçarşı'da "M80" ile 40 milyarlık para trafiği, kara para sistemi nasıl işledi?

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ NELER?

İddianamede şüphelilerin farklı hileli senaryolar kullanarak yönlendirme yaptıkları, bazı müştekilerin internet ortamında yayımlanan araç, villa, bungalov kiralama, telefon ve elektronik ürün satışı içerikli sahte ilanlar üzerinden yönlendirildikleri kaydedildi.

TOGG, BİMCELL… SAHTE ARA YÜZLER KULLANILDI

İddianamede, bazı olaylarda TOGG ön sipariş sistemi, BİMCELL ödeme ekranı, araç sigortası yenileme sistemi, GSM operatörü ödeme ekranları, kurumsal firma internet siteleri ve benzeri dijital platformların klonlanması suretiyle oluşturulan sahte ara yüzlerin kullanıldığı ifade edildi.

1112 iddianame, binlerce mağdur! Kapalıçarşı'da "M80" ile 40 milyarlık para trafiği, kara para sistemi nasıl işledi?

"M80" ÜZERİNDEN TAKİP

Yaklaşık 40 milyarlık para trafiğinin olduğu ve sisteme giren kara paraların "M80" isimli altyapı üzerinden takip edildiği belirlendi. Her bir tutarın bu sistem üzerinden kişi ve şirket hesaplarına sistematik biçimde tanımlandığı öğrenildi.



KILIKTAN KILIĞA GİRMİŞLER

Bazı dosyalarda şüphelilerin kendilerini yatırım danışmanı, banka görevlisi, polis memuru, savcılık personeli, marka tescil yetkilisi, sigorta temsilcisi, kripto platform temsilcisi veya resmi kurum görevlisi olarak tanıttığı belirtildi.

Evden çalışma ve kazanç sistemi kurulması, çekiliş, ödül ve iş vaadiyle müştekilerin iradelerinin sakatlandığı da belirtildi.

1112 iddianame, binlerce mağdur! Kapalıçarşı'da "M80" ile 40 milyarlık para trafiği, kara para sistemi nasıl işledi?

SİSTEM BÜYÜDÜ, ORGANİZEYE DÖNDÜ

İddianamede, başlangıçta sınırlı kapsamda faaliyet gösteren sistemin zamanla büyüdüğü, özellikle yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile ülke genelinde gerçekleştirilen yatırım ve forex dolandırıcılıklarından kaynaklanan suç gelirlerinin de bu yapıya dahil edilmesiyle işlem hacminin ve organizasyonel kapasitenin önemli ölçüde arttığı aktarıldı.

İŞ ARAYAN KİŞİLERİ SEÇTİLER

Yapılan incelemelerde şirket sahibi yapılacak kişilerin çoğunlukla ekonomik durumu zayıf, iş arayan, yakın çevreden veya arkadaşlık ilişkileri üzerinden ulaşılan kişiler arasından seçildiği ifade edildi. Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası