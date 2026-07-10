Vaclav Cerny "İlk defa açıklıyorum" dedi, kararını duyurdu: Acı verici
Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, Çekya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu, "Bu kararımı ilk defa açıklıyorum. Benim için zorlu bir süreçti ve acı verici bir durumdu" ifadelerini kullandı.
- Vaclav Cerny, Vincenzo Italiano'nun antrenman yönetimi ve planlamasını harika olarak nitelendirdi.
- Cerny, Italiano'nun her oyuncuyla birebir ilgilendiğini ve detaylara önem verdiğini söyledi.
- Eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile profesyonel bir iletişimi olduğunu belirtti.
- Beşiktaş gibi büyük bir takımın her zaman kupalar kazanması ve başarılı olması gerektiğini ifade etti.
- Çekya Milli Takımı'nı bırakma kararını kendisinin aldığını ve bunun kendisi için zorlu ve acı verici bir süreç olduğunu ilk kez açıkladı.
- Milli takım kariyerinde 30 maça çıktığını belirtti.
Beşiktaş'ın Eylül 2025'te Alman ekibi Wolfsburg'tan 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Vaclav Cerny, milli takım kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
"ITALIANO LİMİTLERİMİZİ ZORLUYOR"
TRT Spor'a konuşan deneyimli oyuncu, teknik direktör Vincenzeo Italiano hakkında, "Hocamız bizden her zaman yüzde 100'ümüzü vermemizi, en yüksek seviyede olmamızı istiyor. Her gün daha fit ve daha iyiye gidiyoruz. Söylemek istediğim en önemli nokta mentalite. Hocamız bizi sürekli zorluyor, limitlerimizi zorlamamızı istiyor. Bu anlamda da onu çok takdir ediyorum. Hocamızın antrenman yönetimi ve planlaması harika. Onunla olan iletişimimiz de çok iyi. Çok fazla konuşuyoruz. Sadece benimle değil, her oyuncuyla birebir çok fazla ilgileniyor. Detayları konuşuyoruz. Çok detaycı ve bizden ne istediğini bilen bir teknik direktörümüz var" dedi.
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"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN KUPALAR KAZANMALI"
Eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili olarak Cerny, "Sergen Yalçın'ın her oyuncuyla olduğu gibi benimle de profesyonel bir iletişimi vardı. Beşiktaş gibi büyük bir takım her zaman kupalar kazanmalı ve başarılı olmalı. Aksini düşünmek istemiyorum. Umarım yıllarca akıllarda kalacak, hatırlanacak bir sezon geçiririz" sözlerini sarf etti.
"BENİM İÇİN ZORLU BİR SÜREÇTİ"
Çekya Milli Takımı forması altında 30 maçta mücadele eden Cerny, "Milli takımı bırakma kararını ben aldım. Bu kararımı ilk defa açıklıyorum. Benim için zorlu bir süreçti ve acı verici bir durumdu" ifadelerini kullandı.