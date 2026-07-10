Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, Çekya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu, "Bu kararımı ilk defa açıklıyorum. Benim için zorlu bir süreçti ve acı verici bir durumdu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Eylül 2025'te Alman ekibi Wolfsburg'tan 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Vaclav Cerny, milli takım kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Vaclav Cerny - Serdal Adalı

"ITALIANO LİMİTLERİMİZİ ZORLUYOR"

TRT Spor'a konuşan deneyimli oyuncu, teknik direktör Vincenzeo Italiano hakkında, "Hocamız bizden her zaman yüzde 100'ümüzü vermemizi, en yüksek seviyede olmamızı istiyor. Her gün daha fit ve daha iyiye gidiyoruz. Söylemek istediğim en önemli nokta mentalite. Hocamız bizi sürekli zorluyor, limitlerimizi zorlamamızı istiyor. Bu anlamda da onu çok takdir ediyorum. Hocamızın antrenman yönetimi ve planlaması harika. Onunla olan iletişimimiz de çok iyi. Çok fazla konuşuyoruz. Sadece benimle değil, her oyuncuyla birebir çok fazla ilgileniyor. Detayları konuşuyoruz. Çok detaycı ve bizden ne istediğini bilen bir teknik direktörümüz var" dedi.

Vincenzo Italiano

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN KUPALAR KAZANMALI"

Eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili olarak Cerny, "Sergen Yalçın'ın her oyuncuyla olduğu gibi benimle de profesyonel bir iletişimi vardı. Beşiktaş gibi büyük bir takım her zaman kupalar kazanmalı ve başarılı olmalı. Aksini düşünmek istemiyorum. Umarım yıllarca akıllarda kalacak, hatırlanacak bir sezon geçiririz" sözlerini sarf etti.

Sergen Yalçın

"BENİM İÇİN ZORLU BİR SÜREÇTİ"

Çekya Milli Takımı forması altında 30 maçta mücadele eden Cerny, "Milli takımı bırakma kararını ben aldım. Bu kararımı ilk defa açıklıyorum. Benim için zorlu bir süreçti ve acı verici bir durumdu" ifadelerini kullandı.

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