Adana'da daha önce banknotların üzerine yazılan "Ömer Özge'yi seviyor" ifadesi bu kez cadde ve sokak duvarlarına sprey boyayla yazıldı. Kamu mallarına zarar verilmesine tepki gösteren vatandaşlar, sorumluların bulunmasını istedi.

Adana'da geçtiğimiz haziran ayında paralara 'Ömer Özge'yi seviyor' yazıp pazarcılara dağıtan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bu sefer de sprey boya ile merkez Seyhan ve Çukurova ilçesindeki birçok noktaya 'Ömer Özge'yi seviyor' yazdı.

Paradan sonra duvarlara da yazdılar! Şehir ayağa kalktı, vatandaşlardan tepki yağdı

Özellikle köprü altına ve korkuluklara yazılan yazılar dikkat çekti. Vatandaşlar ise yazıyı yazanlara tepki gösterdi.

Paradan sonra duvarlara da yazdılar! Şehir ayağa kalktı, vatandaşlardan tepki yağdı

"KAMU MALINA ZARAR VERİP GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK OLUYORLAR"

İHA'ya konuşan esnaf Ahmet Yıldırım, yapılanın doğru olmadığını belirterek, "Bu yapılan ahlaksızlık, terbiyesizlik. Kamu malına zarar verip gençlere kötü örnek oluyorlar, insanları kötü yola teşvik ediyorlar. Gerçi yazan kişi genç midir, soytarı mıdır onu da bilmiyoruz. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Biz sadece bisikletimize 'seni seviyoruz' yazardık. Bisikletimiz de rüzgar gibi geçtiği için kimse okuyamazdı bile. Şimdi gençlik mi kalmış" ifadelerini kullandı.

Paradan sonra duvarlara da yazdılar! Şehir ayağa kalktı, vatandaşlardan tepki yağdı

Yazıdaki Ömer'e seslenen Yıldırım, "Buradan Ömer'e sesleniyorum; aklını başına al oğlum. Böyle soytarılıklarla kız sevilmez. Seviyorsan adamakıllı git, duygularını söyle, sonra da ailesinden iste" dedi.

Paradan sonra duvarlara da yazdılar! Şehir ayağa kalktı, vatandaşlardan tepki yağdı

"KAMU MALI HEPİMİZİN MALI”

Vatandaşlardan Mehmet Çolak ise olayın farklı yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Demek ki gençlerin arasındaki ilişkiyi aileler ya da çevre kabul etmiyor. O da bunu kabul ettirmek için böyle şeyler yapıyor olabilir. Ancak kamu malı hepimizin malı. Buna zarar verilmemesi gerekiyor. Gençlere maddi ve manevi değerler daha iyi öğretilmeli. Kamu malının herkesin hakkı olduğu bilinci oluşturulmalı. Bizim zamanımızda mahallede yanlış yaptığında seni uyaran büyükler vardı" diye konuştu.

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