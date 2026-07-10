İş adamı Mehmet Bozkuş, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yalnızca diplomatik temasların yürütüldüğü bir organizasyon olmanın ötesinde, Türkiye’nin uluslararası sistemde ulaştığı konumu ortaya koyan tarihi bir buluşma olduğunu söyledi.

NATO zirvesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bozkuş, Türkiye’nin son yıllarda izlediği dış politika anlayışının dünya kamuoyu tarafından daha net görüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen zirvenin uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdığına dikkat çeken Bozkuş, "Bu zirveyi yalnızca alınan kararlar veya yapılan görüşmeler üzerinden değerlendirmek eksik olur. Asıl önemli olan, Türkiye’nin dünya siyasetindeki ağırlığının ve diplomatik etkinliğinin bir kez daha gözler önüne serilmiş olmasıdır’’ dedi.

Türkiye’nin ulaştığı noktayı anlamak için geçmişle bugünü kıyaslamak gerektiğini aktaran Bozkuş, yıllar önce Türkiye’nin uluslararası gelişmelerde daha sınırlı bir etkiye sahip olduğunu, ancak bugün küresel diplomasinin önemli aktörlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Bozkuş, "Geçmişte ülkemizin eski Türkiye olmadığını dile getirdiğimizde bu görüşler çeşitli eleştirilerle karşılanıyordu. Ancak bugün sadece bizim söylediklerimize değil, dünyanın saygın medya kuruluşlarının zirve sonrasında attığı manşetlere ve yaptığı analizlere bakıldığında Türkiye’nin uluslararası sistemde üstlendiği rol açıkça görülmektedir. Türkiye artık sadece gelişmeleri takip eden bir ülke değil, gelişmelerin şekillenmesinde söz sahibi olan ülkeler arasında yer almaktadır’’ diye konuştu.

Türkiye’nin uluslararası siyasetteki konumuna da değinen Bozkuş, konuşmasına şöyle devam etti:

‘’Eskiden oyuna sonradan dahil olan, yedek kulübesinde bekleyen bir oyuncu gibiydik. Bugün ise oyunun temposunu belirleyen, pas trafiğini yöneten ve sonuca etki eden bir oyun kurucu konumundayız. Artık sahada ’10 numara’ pozisyonunda görev yapan bir Türkiye var. NATO Zirvesi de bunun en somut göstergelerinden biri olmuştur."

Yedek kulübesinde bekleyen oyuncu gibiydik! İş adamı Mehmet Bozkuş'tan dikkat çeken NATO değerlendirmesi

‘’TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÜVENİLİRLİĞİ VE DİPLOMATİK AĞIRLIĞI ARTIYOR’’

Uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin son yıllarda benimsediği çok yönlü dış politika anlayışının dikkat çektiğini ifade eden Bozkuş, şu ifadeleri kullandı:

‘’Geçmiş dönemlerde birçok küresel gelişmede Türkiye taraflardan biri olarak görülmeye çalışılıyordu. Ancak bugün daha farklı bir tablo var ortada. Türkiye farklı ülkelerle aynı anda diyalog kurabilme kabiliyetine sahip. Bugün Amerika ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarında tek taraflı hareket eden bir ülke değiliz. Amerika ile İran arasındaki gerilimde de dengeli bir diplomasi yürütüyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta ise her iki tarafla da iletişim kurabilen, güven duyulan ve arabuluculuk yapabilen sayılı ülkelerden biri olmayı başardık. Bu durum Türkiye’nin uluslararası güvenilirliğini ve diplomatik ağırlığını artırmaktadır."

Yedek kulübesinde bekleyen oyuncu gibiydik! İş adamı Mehmet Bozkuş'tan dikkat çeken NATO değerlendirmesi

‘’TÜRKİYE, KÜRESEL MESELELERDE GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN ÜLKE KONUMUNDA’’



Türkiye’nin krizleri derinleştiren değil, çözüm üretmeye çalışan bir ülke olarak öne çıktığını bildiren Bozkuş, son yıllarda birçok uluslararası meselede Ankara’nın diplomatik girişimlerinin dikkatle takip edildiğini söyledi. Dünyanın artık Türkiye’yi yalnızca bulunduğu coğrafyanın güçlü ülkesi olarak görmediğini belirten Bozkuş, "Bugün Türkiye; barışın, istikrarın ve diyaloğun tesis edilmesi için çaba gösteren, gerektiğinde tarafları aynı masa etrafında buluşturan, çözüm odaklı yaklaşımıyla güven veren bir ülkedir. Bu yaklaşım, ülkemizin uluslararası saygınlığını her geçen gün daha da artırmaktadır’’ şeklinde konuştu.

NATO zirvesi boyunca birçok devlet ve hükümet başkanının Ankara’da bir araya gelmesinin Türkiye’nin diplomatik merkez olma özelliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Bozkuş, zirvede gerçekleşen ikili temasların ve diplomatik görüşmelerin de Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde üstlendiği rolün önemini gösterdiğini kaydetti. Bozkuş, Türkiye’nin artık sadece bölgesel gelişmelerde değil, küresel meselelerde de görüşüne başvurulan ülkeler arasında yer aldığını dile getirerek, "Bugün uluslararası krizlerde Türkiye’nin ne söyleyeceği, nasıl bir tutum sergileyeceği dünya tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bu durum ülkemizin ulaştığı diplomatik seviyenin en önemli göstergelerinden biridir’’ dedi.

NATO zirvesinin Türkiye açısından önemli bir dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Mehmet Bozkuş, "Türkiye artık küresel siyasetin dışında kalan değil, karar alma süreçlerine katkı sunan, çözüm önerileri geliştiren ve uluslararası diplomaside ağırlığı hissedilen bir ülkedir. NATO zirvesi de bu gerçeği tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir’’ diye konuştu.

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