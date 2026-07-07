Anadolu Ajansı
Beşiktaş, Slovakya kampında: Yeni transfer ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş, Slovakya kampında bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. Siyah-beyazlılarda yeni transfer İlhan Fakılı, takımla ilk defa çalıştı.
Özetle DinleBeşiktaş, Slovakya kampında: Yeni transfer ilk ant...
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Spor 10 dk önce
Beşiktaş, Slovakya kampında bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. Siyah-beyazlılarda yeni transfer İlhan Fakılı, takımla ilk defa çalıştı.
- Antrenman öncesi teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.
- Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarım sahada çift kale maçla devam etti.
- Yeni transfer İlhan Fakılı, antrenmanda yer aldı. Hafif ağrısı bulunan Milot Rashica ise saha kenarında takımdan ayrı çalıştı.
- Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu antrenmanı tribünden takip etti.
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Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'ndeki Beşiktaş idmanının ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken; yeni transfer İlhan Fakılı da antrenmanda yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. İtalyan çalıştırıcı, siyah-beyazlı futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman yarım sahada çift kale maç ile devam ederken, basına kapalı bölümde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu aktarıldı. Hafif ağrısı bulunan Milot Rashica, saha kenarında takımdan ayrı çalıştı.
Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu, idmanı tribünden takip etti.
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