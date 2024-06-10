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12 Haziran'da başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üç kritik ziyaret

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Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-13 Haziran'da İspanya, 14 Haziran'da ise İtalya'ya ziyarette bulunacak. Üçüncü ve en kritik ziyaretse bayram sonrası 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde 3 ülkeye kritik ziyarette bulunacak. Kurban Bayramı öncesi İspanya ve İtalya’ya gidecek olan Erdoğan, sonrasında ise ABD'yi ziyaret edecek. Masadaki en önemli konunun İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları olması bekleniyor.

İLK ZİYARET İSPANYA'YA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-13 Haziran'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in davetlisi olarak Madrid'e gidecek. İki ismin görüşmesinde Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebi ile ilgili son durum ele alınacak.

Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için yürütülen diplomatik girişimler de masaya yatırılacak.

İTALYA'DA G7'YE KATILACAK

Milliyet'in haberine göre; Erdoğan, daha sonra G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için 14 Haziran’da İtalya’ya gidecek. Erdoğan, zirvede G7 üyesi ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek.

Erdoğan’ın ikili görüşmelerinde Gazze’de acil ateşkes ve insani yardım çalışmaları öncelikli gündem olacak.

NATO ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programında yer alan en önemli ziyareti ise Washington'a olacak. 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak olan Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Erdoğan’ın, bu kapsamda ABD Başkanı Biden ile görüşmesi de bekleniyor.

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