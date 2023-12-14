14-15 Aralık Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

14 Aralık 2023 17:53 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 17:56

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara ASKİ su kesintisi 14-15 Aralık! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 14-15 ARALIK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.12.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 15.12.2023 09:00:00

Detay: Sinanlı Mahallesi içerisinde su kanal dairesi başkanlığı tarafından bakım onarımı yapılan içmesuyu deposunun sızdırmazlık testi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Hocasian, Cuma, Mahkeme Mahalleleri

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.12.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 14.12.2023 17:00:00

Detay: Mamak İlçesi Kıbrısköyü mahallesi Veysel Karani caddesi içinde oluşan arza nedeniyle saat 17:00 kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Kıbrıs köyü mahallesi Nesibe Hatun caddesi ve Veysel Karani caddesi ve civarları.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.12.2023 14:50:00

Tamir Tarihi: 14.12.2023 18:00:00

Detay: Plansız su kesinti tarihi 14.12.2023 saat 14:40 Tamir tarihi 14.12.2023 saat 18:00 Adres:çankaya keklikpınarı mahallesi 929 cadde içi,150 lik çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Keklikpınarı mahallesi,Malazgirt mahallesi,Mürsel Uluç mahallesi,Oran mahallesi üst kotları.

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.12.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 14.12.2023 17:30:00

Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Ş. Mustafa Tayyarcan Sokak üzerinde oluşan Q90 lık Ana İletim arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Su Kesinti Tarihi 14.12.2023 Saati: 15.30 Su Verilme Tarihi 14.12.2023 Saati:17:30

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi bir kısmı

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.