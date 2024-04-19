15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul'da Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı. Seferler aksayınca yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.
Alınan bilgiye göre Anadolu-Avrupa istikametinde seyrini sürdüren Söğütlüçeşme - Avcılar seferini yapan 34 TN 2745 plakalı metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı.
Bunun üzerine yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı