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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı. Seferler aksayınca yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.

Alınan bilgiye göre Anadolu-Avrupa istikametinde seyrini sürdüren Söğütlüçeşme - Avcılar seferini yapan 34 TN 2745 plakalı metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı.

Bunun üzerine yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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