Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > '150 köpek zehirlenerek öldürüldü' iddiası! Bitlis Valiliğinden açıklama

'150 köpek zehirlenerek öldürüldü' iddiası! Bitlis Valiliğinden açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;150 köpek zehirlenerek öldürüldü&#039; iddiası! Bitlis Valiliğinden açıklama

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada yer alan "Bitlis'te 150 köpek zehirlenerek öldürüldü" iddialarına yönelik valilikte açıklama geldi. Bitlis Valiliği, paylaşımların asılsız olduğunu belirtti.

Tartışmalı sokak hayvanları kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ile birlikte yurt genelinde sokak köpeklerine dair birçok haber geliyor. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan köpek cesetleri tartışmalara neden olurken, bir haber de Bitlis'ten geldi.

Sosyal medyada ses getiren iddiaya göre; Bitlis'in Ahlat ilçesinde 150 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Bitlis Valiliği iddiaların ardından yazılı açıklamada bulundu.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZ"

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada "Ahlat'ta 150 köpek zehirlenerek öldürüldü" haberleri üzerine Ahlat-Malazgirt karayolu güzergahındaki barınağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Ahlat Şefliği ekibinin giderek incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi. "İncelemede adı geçen Çöpçü Ömer isimli şahsın olay yerinde ikamet etmediği, alandaki hayvanların yaşadığı, herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı, alana yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlarla yapılan görüşmelerde herhangi bir zehirlenme olayının olmadığı bilgisi edinilmiştir. Ahlat Belediyesi'nin yaptığı incelemelerde de ilgili görüntülerin gerçeği yansıtmadığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. çevrede yapılan incelemelerde hiçbir şekilde ölü veya çürümüş köpek bedenine rastlanılmamış, sosyal medyada paylaşılan haberlerin tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Buse Naz Çakıroğlu isyan etti: Boksu bırakabilirim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurum'dan muhalefete: Paris, Roma’ya para var ama SGK’ya yok - Gündem"Paris, Roma’ya para var ama SGK’ya yok"Kaçak göçle amansız savaş! Yakalanan yollanıyor - GündemKaçak göçle amansız savaş!Anadolu havaalanları ile donatıldı! Çukurova Havalimanı Akdeniz’i uçuracak - GündemÇukurova Havalimanı Akdeniz’i uçuracak"Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı" iddiası açıklığa kavuştu - Gündem"Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı" iddiası!İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Arızalan kargo uçağı pisti pas geçti, ikinci denemede iniş yaptı - Gündemİstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalarManisa'da orman yangını çıktı! Alevlerle amansız mücadele 8 saattir sürüyor - GündemManisa'da orman yangını ile mücadele sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...