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Haberler > Gündem > 16 yaşındaki Dilek her yerde aranıyordu: 38 gün sonra bulunduğu yer hayrete düşürdü

16 yaşındaki Dilek her yerde aranıyordu: 38 gün sonra bulunduğu yer hayrete düşürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da, 38 gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Dilek Çakılkaya'dan sevindiren haber geldi. Polis ekipleri Dilek'i Gaziantep'te buldu. Dilek'in Gaziantep'e nasıl gittiği ve kayıp olduğu süre boyunca ne yaptığına ilişkin bir bilgi payaşılmadı.

Adıyaman'da ailesi ile birlikte yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Dilek Çakılkaya, iddiaya göre 38 gün önce 'Okula gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Dilek Çakılkaya için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

GAZİANTEP'TE BULUNDU

Her yerde aranan Dilek Çakılkaya’nın Gaziantep’te olduğu bir kafede çalıştığı tespit edildi. Durum üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, yaptıkları koordineli çalışmalar sonucunda Dilek Çakılkaya’yı buldu.

Polis merkezine götürülen ve burada işlemleri tamamlanan Dilek Çakılkaya ailesine teslim edilmek üzere burada bulunan bir yurda yerleştirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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