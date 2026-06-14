Muğla’da KADES ihbarına gittiği iş yerindeki silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Tayfun Baş için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Eşinin tabutuna sarılan Özlem Baş’ın “Sen şehit oldun aslan kocam, sen cennete gidiyorsun” sözleri yürek sızlatırken, şehidin 17 gün önce doğan çocuğuyla ikinci kez baba olduğu öğrenildi.

Muğla'da Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş, silahlı saldırıda şehit düşmüştü.

17 gün önce baba olmuş! Şehit polis Tayfun Baş’ın eşinden yürek yakan sözler: Aslan kocam, cennete gidiyorsun

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Tayfun Baş'ın naaşı, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp önce helallik için Düğerek Mahallesi'ndeki evine daha sonra polis konvoyu ile İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şehit polis için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.

17 gün önce baba olmuş! Şehit polis Tayfun Baş’ın eşinden yürek yakan sözler: Aslan kocam, cennete gidiyorsun

“SEN ŞEHİT OLDUN ASLAN KOCAM”

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşının yanına gelen eşi Özlem Baş’ın "Ben ağlamayacağım. Sende korkma tamam mı? Kelimeyi şehadet getir. Sen hepimizi duyuyorsun, ben seni biliyorum. Sen şehit oldun aslan kocam, sen cennete gidiyorsun. Kızım baban melek oldu ve bizi her zaman koruyacak. Kızım baban şehit oldu, melek oldu ve oradan bizi hep koruyacak” sözleri yürek dağladı.

17 gün önce baba olmuş! Şehit polis Tayfun Baş’ın eşinden yürek yakan sözler: Aslan kocam, cennete gidiyorsun

Şehit Tayfun Baş’ın cenazesi defnedilmek üzere, memleketi Denizli'nin Pamukkale ilçesine gönderildi.

17 gün önce baba olmuş! Şehit polis Tayfun Baş’ın eşinden yürek yakan sözler: Aslan kocam, cennete gidiyorsun

KAHREDEN DETAY

Öte yandan 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Tayfun Baş'ın, ikinci çocuğunun 17 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi.

17 gün önce baba olmuş! Şehit polis Tayfun Baş’ın eşinden yürek yakan sözler: Aslan kocam, cennete gidiyorsun

NE OLMUŞTU?

Muğla'da iş yerinde H.S. adlı kadın, telefonundaki Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu.

Kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş G.Y. ihbara giden polis memuru T.B. ile iş yerinde bulunan H.S'ye silahla ateş etti, ardından intihar girişiminde bulundu. Polis memuru hayatını kaybetti.

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