17 gün önce baba olmuş! Şehit polis Tayfun Baş’ın eşinden yürek yakan sözler: Aslan kocam, cennete gidiyorsun
Muğla’da KADES ihbarına gittiği iş yerindeki silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Tayfun Baş için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Eşinin tabutuna sarılan Özlem Baş’ın “Sen şehit oldun aslan kocam, sen cennete gidiyorsun” sözleri yürek sızlatırken, şehidin 17 gün önce doğan çocuğuyla ikinci kez baba olduğu öğrenildi.
- Polis memuru Tayfun Baş, KADES ihbarına giden görev başında şehit olmuştur.
- Şehit polis Tayfun Baş'ın cenazesi evine ve İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek tören düzenlenmiştir.
- Eşi Özlem Baş, şehit eşiyle vedalaşırken duygusal sözler sarf etmiştir.
- Tayfun Baş'ın ikinci çocuğunun 17 gün önce dünyaya geldiği öğrenilmiştir.
- Saldırıyı, ihbarda bulunan kadının eski eşi ve Uzman Çavuş G.Y. gerçekleştirmiş, ardından intihar girişiminde bulunmuştur.
Muğla'da Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş, silahlı saldırıda şehit düşmüştü.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Tayfun Baş'ın naaşı, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp önce helallik için Düğerek Mahallesi'ndeki evine daha sonra polis konvoyu ile İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şehit polis için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.
“SEN ŞEHİT OLDUN ASLAN KOCAM”
Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşının yanına gelen eşi Özlem Baş’ın "Ben ağlamayacağım. Sende korkma tamam mı? Kelimeyi şehadet getir. Sen hepimizi duyuyorsun, ben seni biliyorum. Sen şehit oldun aslan kocam, sen cennete gidiyorsun. Kızım baban melek oldu ve bizi her zaman koruyacak. Kızım baban şehit oldu, melek oldu ve oradan bizi hep koruyacak” sözleri yürek dağladı.
Şehit Tayfun Baş’ın cenazesi defnedilmek üzere, memleketi Denizli'nin Pamukkale ilçesine gönderildi.
KAHREDEN DETAY
Öte yandan 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Tayfun Baş'ın, ikinci çocuğunun 17 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Muğla'da iş yerinde H.S. adlı kadın, telefonundaki Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu.
Kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş G.Y. ihbara giden polis memuru T.B. ile iş yerinde bulunan H.S'ye silahla ateş etti, ardından intihar girişiminde bulundu. Polis memuru hayatını kaybetti.