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17 yaşındaki Ezo Çamlı her yerde aranıyor! 'Spora gidiyorum' dedi, kayıplara karıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
17 yaşındaki Ezo Çamlı her yerde aranıyor! &#039;Spora gidiyorum&#039; dedi, kayıplara karıştı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 gün önce 'spora gidiyorum' diyerek evden çıkan 17 yaşındaki Ezo Çamlı kayıplara karıştı. Her yerde aranan Ezo'nun annesi gözyaşları içinde kızına seslenerek, "Ben sensiz yaşayamam, lütfen geri dön" çağrısında bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 'spora gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Ezo Çamlı her yerde aranıyor.

Aile, kızlarının bulunması için emniyete kayıp ihbarında bulundu. 3 gündür kayıp olan Ezo'nun son olarak kız arkadaşı ile birlikte Antalya’da görüldüğü öğrenildi.

"HER ZAMAN SPORA GİDERDİ AMA GERİ GELİRDİ"

Anne Kibar Çamlı, "Kızımla evde oturuyorduk. Telefon geldi arkadaşından. Kendisine sorduğumda 'spora gideceğim' dedi. Daha sonra evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Her zaman spora giderdi ama geri gelirdi. Bu kez geri dönmedi” dedi.

17 yaşındaki Ezo Çamlı her yerde aranıyor! 'Spora gidiyorum' dedi, kayıplara karıştı - 1. Resim

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMIŞLAR

Kızının en son bir arkadaşı ile telefonda görüştüğünü belirten gözü yaşlı anne, "Kızım börekçide çalışıyordu. En son Sude isminde bir arkadaşı ile telefonla konuştuktan sonra bir daha eve dönmedi. Sonra emniyete gidip kayıp başvurusunda bulunduk. Kızım hayatta bir yere gitmezdi. Okula gitse dönüşte hemen eve gelirdi. Daha önce ev de tutmuştu işe gidip gelirken. Son olarak Antalya’da alışveriş merkezinde polisleri görünce kaçmışlar. Nerede kalıyorlar bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Kızına evine dönmesi için çağrıda bulunan anne Kibar, "Kızım ben sensiz yaşayamam. Lütfen evine dön. Neredesin, biz seni çok seviyoruz. O ne derse biz onu yapıyorduk. Kızım sen gelmezsem kendimi öldürürüm" diyerek gözyaşı döktü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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