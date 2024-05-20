2 ayrı şehir, 4 işçi ölümü! 'Baba-oğul' detayı yürek yaktı

Ankara ve Osmaniye'den 4 işçinin ölüm haberi geldi. Ankara'da baba ve oğlu, inşaatta üstlerine düşen tahta parçasıyla hayatlarını kaybetti. Osmaniye'de ise OSB'de devrilen kireç silosunun altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi 2515. Cadde’deki Forces Grup’a ait inşaatta vinç halatının kopması sonucu baba Sıddık Küçükşahin (50), ve oğlu Vefa Küçük Şahin’in (24) üzerine tahta parçası düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ve oğlunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken iş yeri yetkilisi ve 7 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BİR ÜZEN HABER DE OSMANİYE'DEN

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazesi morga götürüldü.