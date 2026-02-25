Hatay'da 23 kaçak göçmeni tıka basa 2 hafif ticari araçla kaçırmaya çalışan insan kaçakçısı yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

23 GÖÇMEN YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışması kapsamında; 22 Şubat günü Yayladağı-Altınözü yolu üzerinde durdurulan iki aracın içinde yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 23 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

2 hafif ticari araca 23 kişiyi sığdırmış! Polisten kaçamadı

ARAÇLARA TIKA BASA BİNDİRMİŞLER

Göçmenleri tıka basa araçlara dolduran insan taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası