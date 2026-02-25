İhlas Haber Ajansı
Aydın’da acı olay: 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Aydın’ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, ailesi tarafından evde ölü bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci olay, Efeler Mahallesi 1407 Sokak üzerindeki bir sitede gece saatlerinde meydana geldi.
15 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER
Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında ikamet eden Çetin I. (15) ailesi tarafından odasında asılı halde bulundu. Ailesinin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çetin I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Acı haberi alan ailesi hüzne boğulurken, olay yerine gelen yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Çetin I.'nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR