Denizli’de komşusunun bahçesinden kurumuş ağaç dallarını toplayan kadın, 20 metrelik su kuyusuna düştü. Ekiplerin kurtardığı kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre; Hatice Karahan, komşusuna ait bahçeye girerek kurumuş ağaç dallarını toplamaya başladı.

20 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

Ağaç dallarını toplayan talihsiz kadın bahçede bulunan 20 metre derinliğine sahip su kuyusunu fark edemeyerek içine düştü. Hatice Karahan’ın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri halatlar yardımıyla indiği kuyudan Hatice Karahan’ı büyük titizlikle kuyudan çıkardı.

Dal toplamaya çıktı, kendini 20 metrelik kuyuda buldu

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Kuyudan çıkarılan talihsiz kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk muayenesinin ardından Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Hatice Karahan’ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

