Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e ve ailesine suikast planladıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

Silah alıp ailesini hedef aldıkları öne sürüldü.

Belgrad polisi şüphelilerin, Cumhurbaşkanı Vucic’i öldürmeyi ve ülkede "anayasal düzeni zorla değiştirmeyi" planladıkları duyurdu.

"SİLAH ALDILAR"

Sırbistan İçişleri Bakanlığı’na göre, gözaltına alınan iki kişi silah satın alarak Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, eşi ve çocuklarına suikast düzenlemeyi planladı.

İddialara göre şüpheliler "en üst düzey devlet kurumlarını devirme” amacıyla komplo kurdu.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı temsilcilerine yönelik saldırı planı da iddialar arasında yer aldı.

Belgrad’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Vucic, olaydan haberdar olduğunu söyledi. Şüphelilerin çocuklarından birini "dövüp boğazlamayı" planladıklarını dile getiren Vucic, "Bunu gayri resmi olarak söylemediler, her şeyi kanıt olarak kaydettik" dedi.

Son on yılda Sırp polisi Vucic’e yönelik suikast girişimlerini ilk kez duyurmuyor. Ancak önceki olaylarda herhangi bir saldırıya ilişkin dava açılmadı.

SIRBİSTAN’DA SİYASİ GERİLİM

On yılı aşkın süredir Sırp siyasetinde etkili olan Vucic, Kasım 2024’ten bu yana erken seçim ve hukukun üstünlüğü talepleriyle düzenlenen protestolarla karşı karşıya.

Sırbistan, Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini sürdürüyor. Ancak süreçte kayda değer bir ilerleme sağlanmadı.

ABD’DE TRUMP’A SİLAHLI GİRİŞİM

Öte yandan ABD’de Trump'ın malikanesine sabah saatlerinde silahlı olarak girmeye çalışan 21 yaşındaki Austin Tucker Martin, Gizli Servis ajanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Palm Beach yetkilisi Ric Bradshaw, “Yanında bulunan iki ekipmanı bırakması emredildi, o sırada gaz bidonunu yere bıraktı ve av tüfeğini ateşlemek istedi. O anda, iki Gizli Servis ajanı silahlarını ateşleyerek saldırganı etkisiz hale getirdi. Martin olay yerinde hayatını kaybetti” dedi.

Yetkililer, olayda hiçbir kolluk görevlisinin yaralanmadığını duyurdu.

