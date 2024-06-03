2 kişiyi kaldırımda ezmiş tahliyesi tepki çekmişti: Mehmet Can Dandin hakkında yeni gelişme

Ankara'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak ölümlerine sebep olan Mehmet Can Dandin gözaltına alındı. Dandin daha önce tutuklanmış ve iddianame hazırlanmadan tahliye edilmişti. Bu durum tepki çekmişti. Öte yandan Dandin'in araba kullanırken ateş açtığı görüntüleri ortaya çıkmış ve suç örgütü üyesi olduğu iddiaları da gündeme gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 26 Şubat 2024’te kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak ölümlerine sebep olan Mehmet Can Dandin'in Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde, 26 Şubat'ta; Mehmet Can Dandin’in (25) kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Umut Can (24) ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu matematik öğretmeni Ekin Sert'e (31) çarpmıştı.

Can ve Sert, hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Can Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı kaçmıştı.

Hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometreyle gittiği, kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıkan ve alkollü olan Dandin, 2 gün sonra polise teslim olmuştu. Dandin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, 3 arkadaşı ise serbest bırakılmıştı.

Mehmet Can Dandin, tutuklanmasından yaklaşık 3 ay sonra 22 Mayıs'ta avukatının itirazıyla Sulh Ceza Hakimliği'nce, 500 bin lira teminat bedeli ödemesi kabul edilip, konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Dandin'in tahliyesinden 2 gün sonra, 24 Mayıs'ta ise iddianame hazırlandı. Dandin hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip, dava açılmıştı.

İddianamede Dandin'in, yanındaki 3 arkadaşıyla lokantada alkol aldıktan sonra kiralık otomobile bindiği belirtildi. Mehmet Can Dandin'in, hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda 112 kilometre hızla gittiği, yolun virajlı olması ve alkolün de etkisiyle aracın kontrolünü kaybettiği ve kaldırıma çıkarak, birbirini tanımayan Umut Can ve Ekin Sert'e çarpıp ölümlerine yol açtığı belirtildi. Adli tıp raporuna göre Dandin'in asli kusurlu olduğu, ölen Ekin Sert ve Umut Can'ın kusursuz olduğunun anlaşıldığı belirtilmişti.

DAHA ÖNCE ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce araç kullanırken silahla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıkan ve suç örgütü üyesi olduğu da iddia edilen Mehmet Can Dandin'in henüz soruşturma tamamlanmadan tahliye edilmesi tepki çekmişti.