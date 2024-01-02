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    2024 MTV hesaplama! MTV ne zaman ödenir 2024?

    MTV ödemeleri araç sahiplerinin gündemini oluşturuyor. Yeni yılda yani 2024 yılında MTV ne zaman ödeneceği ve ne kadar ödeneceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. MTV 2024 yılına ait yeni tutarları belli oldu ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki “MTV taşıt değeri nasıl hesaplanır? 2024 MTV ne zaman ödenir? MTV ödemesi ne kadar 2024?” İşte detaylar!

    2024 MTV hesaplama! MTV ne zaman ödenir 2024?
    Gündem Haberleri  / TGRT HABER

    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tutarı, aracın çeşidine ve yaşına göre değişiklik göstermektedir. 2024 yılına girilmesi ile birlikte de MTV ödemesinin ne kadar olduğu ve ne zaman ödeneceği sorulmaya başlandı. 2024 yılı öncesinde yeni yılda geçerli olacak MTV tarifesi belli oldu. Peki “2024 MTV ne zaman ödenir? MTV ödemesi ne kadar 2024?” İşte MTV’ye dair araştırılanlara dair ayrıntılar…

    2024 MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN?

    2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

    2024 MTV hesaplama! MTV ne zaman ödenir 2024?

    2024 MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

    MTV yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. 1. taksit için son ödeme günü 31 Ocak, 2. taksit için son ödeme günü 31 Temmuz'dur.

    MTV NASIL HESAPLANIR?

    Motorlu taşıtlar için iki tane dikkat edilmesi gereken kıstas ve matrah farkları yer alıyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önce ise aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplamaya gidiliyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: TGRT HABER
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    Haberler > Gündem > 2024 MTV hesaplama! MTV ne zaman ödenir 2024?
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