2024 yılı için korkutan felaket! Büyük patlamaya hazır olun, tüm dünyayı kasıp kavuracak

8 Aralık 2023 11:14 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 12:24

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

2023 yılının bitmesine sayılı günler kala gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Güneşte meydana gelen deliklerin ardından yeni bir felaket daha duyuruldu! 2024 yılı için korkutan felaket! Tüm dünyayı kasıp kavuracak. Bu felaketten kaçmak imkansız.

Uzmanlara göre Güneşte yeni patlamalar meydana geleceği belirtildi. En son 1921 yılında gerçekleşen felaket yeniden geliyor.

2024 YILI İÇİN KORKUTAN FELAKET!

Yapılan incelemelerde Güneş’te peş peşe kara deliklerin meydana geldiği görüldü. Güneş'in yüzeyinde meydana gelen kara deliklerin boyutu dünyanın 60 katı olurken, gelen felaket uyarısı insanlığa korku salmış durumda. Kaynaklara göre, 4 ay içerisinde ya da 2024 yılının ilk çeyreğinde tüm dünyayı etkisi altına alacak.

EN SON 1921’DE MEYDANA GELDİ… TÜM DÜNYAYI KASIP KAVURACAK

Güneş’te meydana gelen büyük patlamaların tüm dünyada büyük etkiler yaratacağı belirtildi. Patlama ile birlikte dünyada bulunan tüm elektronik aletlerin bozulacağı tahmin ediliyor.

En son 1921 yılında meydana gelen olay, ABD'de telgraf hizmetlerini felç etmişti.