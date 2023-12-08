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    2024 yılı için korkutan felaket! Büyük patlamaya hazır olun, tüm dünyayı kasıp kavuracak

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    2024 yılı için korkutan felaket! Büyük patlamaya hazır olun, tüm dünyayı kasıp kavuracak
    Güneş Patlaması, 2024 Felaket Uyarısı, Güneş, Güncel Haber, Dünya

    2024 yılına sayılı günler kala gelen son dakika bilgisi gündemi derinden sarstı. NASA tarafından incelenen görüntülerde Güneşte belli deliklerin meydana geldiği tespit edildi. Yapılan uyarı ise milyonlarca insanı şoke etti. 2024 yılı için korkutan felaket! Büyük patlamaya hazır olun! Tüm dünyayı kasıp kavuracak! İşte 2024 yılında beklenen büyük patlamanın ayrıntıları…

    2023 yılının bitmesine sayılı günler kala gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Güneşte meydana gelen deliklerin ardından yeni bir felaket daha duyuruldu! 2024 yılı için korkutan felaket! Tüm dünyayı kasıp kavuracak. Bu felaketten kaçmak imkansız.

    Uzmanlara göre Güneşte yeni patlamalar meydana geleceği belirtildi. En son 1921 yılında gerçekleşen felaket yeniden geliyor.

    2024 YILI İÇİN KORKUTAN FELAKET! 

    Yapılan incelemelerde Güneş’te peş peşe kara deliklerin meydana geldiği görüldü. Güneş'in yüzeyinde meydana gelen kara deliklerin boyutu dünyanın 60 katı olurken, gelen felaket uyarısı insanlığa korku salmış durumda. Kaynaklara göre, 4 ay içerisinde ya da 2024 yılının ilk çeyreğinde tüm dünyayı etkisi altına alacak.

    2024 yılı için korkutan felaket! Büyük patlamaya hazır olun, tüm dünyayı kasıp kavuracak

    EN SON 1921’DE MEYDANA GELDİ… TÜM DÜNYAYI KASIP KAVURACAK 

    Güneş’te meydana gelen büyük patlamaların tüm dünyada büyük etkiler yaratacağı belirtildi. Patlama ile birlikte dünyada bulunan tüm elektronik aletlerin bozulacağı tahmin ediliyor. 

    En son 1921 yılında meydana gelen olay, ABD'de telgraf hizmetlerini felç etmişti.

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