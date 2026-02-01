Türkiye savunma sanayiinde içinde bulunduğumuz 2026 yılı seri üretim ve envantere girişlerin hızlandığı bir yıl olacak.

YEŞİM ERASLAN - Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. Haluk Görgün, havacılıktan kara ve deniz platformlarına, elektronik harpten uzay ve dijital altyapıya kadar kritik projelerde ilk teslimatların ve yüksek adetli üretimlerin bu yıl gerçekleşeceğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. Haluk Görgün

Görgün’ün, 2026’da hem insanlı hem insansız hava platformlarında önemli teslimatların yapılacağını vurguladığı açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

2026 KIZILELMA yılı! Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıkladı

KIZILELMA insansız savaş uçağının ilk teslimatı yapılacak. KAAN için seri üretim sözleşmesi imzalanacak. Gemiden kalkış-iniş kabiliyetine sahip TB3 SİHA’ların ilk teslimatı gerçekleştirilecek. Yapay zekâ destekli TB2T-AI SİHA’lar envantere girecek. HÜRKUŞ eğitim uçağında teslimatlar başlayacak. Bu yıl 22 HÜRKUŞ uçak teslim edilecek. GÖKBEY helikopterine TS1400 turboşaft motoru entegre edilerek yer testleri yapılacak. KAAN’ın kritik tasarım süreçlerine başlanacak.

AKYA Torpidosu seri üretime geçecek. Yeni nesil kara konuşlu elektronik harp sistemi KORAL 200 envantere girecek.

ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında 10 adet ALTAY tankı Kara Kuvvetlerine teslim edilecek. TCG Muratreis denizaltısı envantere katılacak. Deniz Kuvvetlerine 4 LCT, Kara Kuvvetlerine 70 RHİB bot verilecek.

